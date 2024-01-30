Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський назвав ключове завдання оборонно-промислового комплексу України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський назвав ключове завдання оборонно-промислового комплексу України
Зеленський наголосив, виробництво далекобійних дронів є одним із основих завдань для оборонно-промислового комплексу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами Зеленського, Україна нарощує виробництво безпілотників

Україна нарощує виробництво зброї, а далекобійні дрони є одним із ключових завдань для оборонно-промислового комплексу. Про це президент України Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

«Сьогодні ж провів нараду з Мінстратегпромом. Олександр Камишін доповів про результати роботи з виробництва дронів і боєприпасів», – йдеться в заяві.

За словами президента, відбувається нарощування виробництва. Також додаються нові позиції, триває освоєння нових зразків зброї.

«Вітчизняне виробництво дронів, снарядів, техніки – це виробництво буквально нашої свободи, свободи українців і України. Тому що в таких умовах, в умовах повномасштабної війни, саме сила є основою свободи», – сказав президент.

Зеленський подякував усім працівникам оборонно-промислового комплексу, які забезпечують українську силу. Окремо міністр доповів президенту про виробництво далекобійних дронів, що є одним із ключових завдань для оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, німецька технологічна компанія Quantum-Systems передає Україні 100 безпілотників Trinity різних моделей. Про постачання цих безпілотних літальних апаратів оголосили ще у вересні минулого року на саміті Stern Stewart Institute Summit.

Раніше Швеція і Велика Британія повідомили, що приєднуються до нещодавно створеної Коаліції дронів.

До слова, Британія виділила 200 млн фунтів для виробництва дронів в Україні

Читайте також: Як змінилася «повітряна війна» і у кого перевага?
Теги: війна безпілотник озброєння Олександр Камишін Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський затвердив персональний склад Ради з питань підтримки підприємництва
Зеленський створив Раду з питань підприємництва: хто туди увійшов (список)
27 сiчня, 09:50
«Бог нас не карає, Він ніколи не бажає і тим паче не створює страждань для людей, бо Він наш Творець і Він нас любить»
Чому Бог допускає страждання України?
24 сiчня, 21:50
Курахівська ТЕС постійно зазнає руйнувань внаслідок російських обстрілів
Ми пройдемо другу половину цієї зими. А як ми проходитимемо усі наступні?
23 сiчня, 14:04
Наслідки ракетного удару в Солом'янському районі
Влада показала фото наслідків удару по Києву
23 сiчня, 08:02
Датою зникнення комуніста Симоненка правоохоронці вказали 19 серпня 2023 року
Україна оголосила у розшук комуніста Петра Симоненка
20 сiчня, 13:13
Імовірно, окупанти спробують захопити декілька областей та повторно піти у наступ на Київ
РФ готує новий масштабний наступ на Київ? Financial Times розкрила задум Кремля
19 сiчня, 14:20
Розвідка вважає дуже ймовірним, що основний мобілізаційний тягар лягає на бідніші регіони й сільську місцевість РФ
Британська розвідка спростувала російський фейк про мобілізацію
15 сiчня, 11:37
У мережі публікують відео, на яких можна побачити роботу протиповітряної оборони у Білгородській області
На Білгородщині пролунали потужні вибухи (відео)
8 сiчня, 21:10
Український снайпер ліквідував майже 15 загарбників зі звичайної гвинтівки
ЗСУ вразили відео роботи українського снайпера
1 сiчня, 21:41

Політика

Зеленський назвав ключове завдання оборонно-промислового комплексу України
Зеленський назвав ключове завдання оборонно-промислового комплексу України
Зеленський зустрівся з ексгенсеком НАТО
Зеленський зустрівся з ексгенсеком НАТО
Буданов пояснив, як Північна Корея може змінити хід війни в Україні
Буданов пояснив, як Північна Корея може змінити хід війни в Україні
Євросоюз розглядає повернення квот для деяких товарів з України
Євросоюз розглядає повернення квот для деяких товарів з України
Кабмін призначив нового очільника Держпродспоживслужби
Кабмін призначив нового очільника Держпродспоживслужби
Кулеба пояснив, чому Орбана та Сійярто не варто вважати проросійськими
Кулеба пояснив, чому Орбана та Сійярто не варто вважати проросійськими

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Білорусь чотири дні поспіль приймала літаки з Китаю: що прибуло
32K
Росія заявила про атаку румунських винищувачів на Херсонщину: Бухарест відреагував
20K
ЗСУ знищили російський Су-34
16K
У Київській області пролунали вибухи
16K
Головнокомандувач ЗСУ Залужний відповів на чутки про звільнення красномовним фото
4933
Зеленський йде на ризики, щоб переламати хід війни − Time

Новини

Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Сьогодні, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:10
День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. Які свята відзначаємо 30 січня
Сьогодні, 00:00
Відновлення енергосистеми. Міністр попередив споживачів, які мають борги
Вчора, 19:17
ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:08
Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
Вчора, 06:32

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua