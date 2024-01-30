Зеленський назвав ключове завдання оборонно-промислового комплексу України
За словами Зеленського, Україна нарощує виробництво безпілотників
Україна нарощує виробництво зброї, а далекобійні дрони є одним із ключових завдань для оборонно-промислового комплексу. Про це президент України Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.
«Сьогодні ж провів нараду з Мінстратегпромом. Олександр Камишін доповів про результати роботи з виробництва дронів і боєприпасів», – йдеться в заяві.
За словами президента, відбувається нарощування виробництва. Також додаються нові позиції, триває освоєння нових зразків зброї.
«Вітчизняне виробництво дронів, снарядів, техніки – це виробництво буквально нашої свободи, свободи українців і України. Тому що в таких умовах, в умовах повномасштабної війни, саме сила є основою свободи», – сказав президент.
Зеленський подякував усім працівникам оборонно-промислового комплексу, які забезпечують українську силу. Окремо міністр доповів президенту про виробництво далекобійних дронів, що є одним із ключових завдань для оборонно-промислового комплексу.
Нагадаємо, німецька технологічна компанія Quantum-Systems передає Україні 100 безпілотників Trinity різних моделей. Про постачання цих безпілотних літальних апаратів оголосили ще у вересні минулого року на саміті Stern Stewart Institute Summit.
Раніше Швеція і Велика Британія повідомили, що приєднуються до нещодавно створеної Коаліції дронів.
До слова, Британія виділила 200 млн фунтів для виробництва дронів в Україні
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