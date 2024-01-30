Зеленський назвав ключове завдання оборонно-промислового комплексу України

Зеленський наголосив, виробництво далекобійних дронів є одним із основих завдань для оборонно-промислового комплексу

За словами Зеленського, Україна нарощує виробництво безпілотників

Україна нарощує виробництво зброї, а далекобійні дрони є одним із ключових завдань для оборонно-промислового комплексу. Про це президент України Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

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«Сьогодні ж провів нараду з Мінстратегпромом. Олександр Камишін доповів про результати роботи з виробництва дронів і боєприпасів», – йдеться в заяві.

За словами президента, відбувається нарощування виробництва. Також додаються нові позиції, триває освоєння нових зразків зброї.

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«Вітчизняне виробництво дронів, снарядів, техніки – це виробництво буквально нашої свободи, свободи українців і України. Тому що в таких умовах, в умовах повномасштабної війни, саме сила є основою свободи», – сказав президент.

Зеленський подякував усім працівникам оборонно-промислового комплексу, які забезпечують українську силу. Окремо міністр доповів президенту про виробництво далекобійних дронів, що є одним із ключових завдань для оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, німецька технологічна компанія Quantum-Systems передає Україні 100 безпілотників Trinity різних моделей. Про постачання цих безпілотних літальних апаратів оголосили ще у вересні минулого року на саміті Stern Stewart Institute Summit.

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Раніше Швеція і Велика Британія повідомили, що приєднуються до нещодавно створеної Коаліції дронів.

До слова, Британія виділила 200 млн фунтів для виробництва дронів в Україні