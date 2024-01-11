«Укроборонпром» відзвітував за 2023 рік: досягнення у цифрах

Станом на кінець минулого року потужність підприємств оборонно-промислового комплексу складала 1 млн FPV-дронів на рік

За рік в Україні вчетверо побільшало приватних підприємств оборонно-промислового комплексу

Українські підприємства оборонно-промислового комплексу в минулому році змогли втричі збільшити виробничі потужності. Про це повідомив Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на брифінгу «Результати діяльності Мінстратегпрому та Укроборонпрому за 2023 рік».

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Порівняно з першим роком повномасштабної війни дохід підприємств «Укроборонпрому» зріс на 88% – з 42 млрд грн до приблизно 79 млрд. Камишін зазначив, що розвиток оборонно-промислового комплексу дав 1,5% зростання ВВП України у 2023 році.

Міністр повідомив, що за рік було відремонтовано та вироблено 637 тисяч одиниць продукції, а той час як у 2022-му лише 52 тисячі. Крім того, зросла частка приватних виробників – їх побільшало вчетверо за 2023-й.

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За 2023 рік «Укроборонпром» наростив виробництво мінометних боєприпасів у 42 рази, артилерійських – у 2,8 рази. Зокрема, в Україні почали виробляти набої для стрілецької зброї, снаряди калібру 73 мм, 125 мм, ВОГ-17, ВОГ-25 та боєприпаси для безпілотників.

«Уперше вийшли на показник шість САУ «Богдана» на місяць. В листопаді змогли виробити в 5 разів більше БТР, ніж виробляли навесні. Виробництво бронеавтомобілей виросло в 3,4 рази порівняно з минулим роком, ПТРК – удвічі», – розповів Камишін.

За словами міністра, станом на кінець 2023 року річні виробничі спроможності державних та приватних виробників складали: 1 млн FPV-дронів, десятки тисяч ударних дронів середньої дальності та тисяча далекобійних ударних дронів (1000+ км).

Раніше повідомлялося, що Міноборони прискорило постачання нових зразків зброї до ЗСУ. До слова, Україна планує у декілька разів наростити виробництво ракет і техніки у 2024 році. Основний акцент буде спрямований на засоби протиповітряної оборони.