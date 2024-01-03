Дві новини для українців на початку 2024 року: гарна і не дуже

Вибори у 70 країнах це гримуча суміш непередбачуваності

Цей рік не буде таким, як 2023. Він не буде кращим або гіршим, він буде іншим. Мені пощастило зустріти цей рік на Донбасі з військовими і, звісно, це особлива емоція.

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Однак світ не живе нашими емоцями – навіть західний. Для Заходу 2022 став «гойдалками» від переоцінки російського режиму і недоцінки нас до розуміння, як він помилявся - і все це на фоні шоку від російської агресії. 2023 став для багатьох на Заході так само «відкриттям» в сенсі здатності цього режиму перейти на військові рейки, вдаючи «нормальне» життя, і обходити недосконалі санкційні режими, навіть сплачуючи за це чималу ціну.

На початку 2024 хороша новина для нас у тому, що все більшій кількості людей на Заході все менше подобається і набридає помилятися стосовно РФ. Це відчутно. В тому числі через сприйняття російського режиму не тільки як проблеми, а й загрози. Не дуже хороша у тому, що нові стратегічні плани Заходу будуть більш перспективними, а в нас часу немає.

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Цей рік точно піде «не за планом», адже вибори у 70 країнах це гримуча суміш непередбачуваності та спроб автократів зробити світ менш демократичним.

Це основний виклик цього року – «хто кого» – демократії, навіть недосконалі чи авторитарні режими.

Немає ніякої гарантії, що демократії це змагання виграють і на Заході це добре розуміють. Як і розуміють, що тепер, після рішення почати переговори про вступ України до ЄС, йдеться про те, хто влас не встановлює кордони Європи і Заходу – вони чи РФ. Реакція Заходу на російську ракету у повітряному просторі Польщі ще один доказ, що Захід залишатиметься раціональним і не підніматиме ставки публічно, що я, до речі, вважаю помилкою, адже це сприймається у Москві як слабкість.

Відповідь Захід знайде, питання лише, чи готовий буде її задіяти та як саме – від якісно іншої допомоги для нас до того, що в РФ також щось може піти «не за планом».

Ми не наївні і не розраховуємо, що наші друзі пристануть на наші емоції, але Заходу це б не завадило – іноді потрібно не тільки показувати зуби, а й кусатися.