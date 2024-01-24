Віце-спікер Словаччини зробив цинічну заяву про допомогу Україні
Віце-спікер словацького парламенту Любош Блага відзначився цинічною заявою проти України напередодні візиту прем'єр-міністра Роберта Фіцо до Ужгорода
Віце-спікер словацького парламенту Любош Блага заявив, що громадяни Словаччини нібито втомилися від надання Братиславою Україні допомоги, яка приносить «лише злидні та смерть».
«Українцям ображатися нема на що – Словаччина надає їм величезну допомогу, і людям це набридло. Це не принесе жодних результатів, це веде лише до злиднів і смерті», – написав він у своєму телеграм-каналі.
При цьому він погодився з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо у тому, що контрнаступ України нібито провалився. «Фіцо говорив правду про Україну, а тепер і західні ЗМІ почали писати, що так, Україна зазнає поразки. Контрнаступ провалився, і без фінансування з боку США та ЄС Україна не протрималася б і двох тижнів», – зауважив парламентар.
Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після ранкового обстрілу Києва росіянами цинічно заявив, що життя в столиці України нібито «нормальне» і війни не відчутно. Журналісти запитали у Фіцо, чи буде йому доречно поїхати до Києва, щоб краще зрозуміти війну РФ проти України, яка триває вже другий рік. Однак Фіцо назвав війну «локальним конфліктом».
«Ви серйозно думаєте, що в Києві війна? Ви жартуєте, будь ласка, я сподіваюся, ви не серйозно. Поїдьте туди, і ви побачите, що в місті нормальне життя, абсолютно нормальне життя», – сказав прем'єр-міністр Словаччини.
Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрінеться з главою уряду Словаччини Робертом Фіцо сьогодні, 24 січня. За його словами, він приїде до України з гуманітарною допомогою і заявить, що Словаччина не буде допомагати Україні військово.
Зазначимо, посол України у Словаччині Мирослав Кастран в інтерв’ю «Главкому» заявив, що українсько-словацьким стосункам зараз нічого не загрожує.
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