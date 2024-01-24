Віце-спікер Словаччини зробив цинічну заяву про допомогу Україні

Віце-спікер словацького парламенту Любош Блага відзначився цинічною заявою проти України напередодні візиту прем'єр-міністра Роберта Фіцо до Ужгорода

Віце-спікер словацького парламенту Любош Блага заявив, що громадяни Словаччини нібито втомилися від надання Братиславою Україні допомоги, яка приносить «лише злидні та смерть».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Українцям ображатися нема на що – Словаччина надає їм величезну допомогу, і людям це набридло. Це не принесе жодних результатів, це веде лише до злиднів і смерті», – написав він у своєму телеграм-каналі.

При цьому він погодився з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо у тому, що контрнаступ України нібито провалився. «Фіцо говорив правду про Україну, а тепер і західні ЗМІ почали писати, що так, Україна зазнає поразки. Контрнаступ провалився, і без фінансування з боку США та ЄС Україна не протрималася б і двох тижнів», – зауважив парламентар.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після ранкового обстрілу Києва росіянами цинічно заявив, що життя в столиці України нібито «нормальне» і війни не відчутно. Журналісти запитали у Фіцо, чи буде йому доречно поїхати до Києва, щоб краще зрозуміти війну РФ проти України, яка триває вже другий рік. Однак Фіцо назвав війну «локальним конфліктом».

«Ви серйозно думаєте, що в Києві війна? Ви жартуєте, будь ласка, я сподіваюся, ви не серйозно. Поїдьте туди, і ви побачите, що в місті нормальне життя, абсолютно нормальне життя», – сказав прем'єр-міністр Словаччини.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрінеться з главою уряду Словаччини Робертом Фіцо сьогодні, 24 січня. За його словами, він приїде до України з гуманітарною допомогою і заявить, що Словаччина не буде допомагати Україні військово.

Зазначимо, посол України у Словаччині Мирослав Кастран в інтерв’ю «Главкому» заявив, що українсько-словацьким стосункам зараз нічого не загрожує.