Прем'єр Сунак виступив у Верховній Раді (відео)

Сунак пригадав у Раді, що вперше в Україні був 10 років тому, коли відбувалась Революція Гідності

Британський прем'єр під час виступу перед нардепами пообіцяв допомогти Україні перемогти у війні

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак виступив з промовою у Верховній Раді України. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Як зазначив Ярослав Железняк, Сунак пригадав, що вперше в Україні був 10 років тому, коли відбувалась Революція Гідності, і бачить, що народ України досі хоче реалізувати свої мрії.

«Путін має зрозуміти, що жодна армія не може перемогти вільних людей – і тому Україна має перемогти. Він зараз вже дійшов до того має принижуватися просити зброю в Ірану та Північної Кореї», – цитує слова Сунака Железняк.

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Ріші Сунак оголосив, що Україна та Велика Британія підписали нове партнерство, яке побудує нове майбутнє для України.

Зокрема, британський прем'єр пообіцяв допомогти Україні перемогти у війні. Так, Велика Британія надасть Україні 2,5 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги у 2024-2025 роках, що на 200 млн фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.

Утім Сунак зазначив, що найкращий варіант допомоги – допомогти розвитку української військової промисловості. З гранту на 200 млн фунтів розпочнуть виробництво дронів як в Україні, так і за межами країни на потреби Сил оборони.

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Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з робочим візитом до Києва.

Згодом президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком.

Під час зустрічі президент України та прем'єр Британії підписали договір, який називається «Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії». Відповідно до неї Велика Британія надаватиме Україні «постійну та всебічну підтримку» протягом наступного десятиліття. Зокрема, Лондон обмінюватиметься з Україною розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислову співпрацю.

Зазначимо, цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами «Групи семи» та державами, що до них приєдналися. Безпекові зобов’язання Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.

Як повідомлялося, Велика Британія збільшила розмір військової допомоги Україні до 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

До слова, востаннє Сунак відвідував Київ в листопаді 2022 року.