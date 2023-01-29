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Важка доба на Донеччині та Харківщина під обстрілами: яка ситуація в регіонах

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Важка доба на Донеччині та Харківщина під обстрілами: яка ситуація в регіонах
Армія РФ завдала ракетного удару по житловому кварталу у Костянтинівці
фото: Донецька обласна прокуратура

Ворожих обстрілів зазнали населені пункти Чернігівщини, Сумщини, Запорізької області, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Херсонщини, Миколаївщини

Відносно спокійною минула доба була на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Хмельницькій, Одеській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Чернігівщина

Із обстріли за добу із мінометів, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

28 січня протягом дня ворог здійснив 13 обстрілів територіальних громад − Білопільської, Глухівської, Зноб-Новгородської, Краснопільської, Шалигінської, Середино-Будської та Юнаківської. Стріляли з мінометів, артилерії, а також здійснили ракетний удар.

На території міста Середина-Буда внаслідок ракетного удару пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, 26 приватних будинків, місцевий готель, адміністративну будівлю підприємства, будинок молитви релігійної організації, будівлю спорткомплексу, три магазини, кафе, дитячий садок, приміщення пошти.

Юнаківська громада: в селі Юнаківка від вибухів частково пошкоджено дах та вікна у двох приватних будинках та одну господарчу споруду.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів, Червоне, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка, Новоданилівка, Чарівне, Ольгівське, Малинівка, Білогір'я, Мала Токмачка, Юрківка, Лугівське, Темирівка, Кам'янське, Плавні, Малі Щербаки. Надійшло 27 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Деталі уточнюються.

Харківщина

Ворог із мінометів та артилерії обстрілював райони понад 20 населених пунктів, серед них: Гур’їв Козачок, Стариця, Охрімівка, Глибоке, Козача Лопань, Варварівка, Куп‘янськ, Дворічна, Стрілеча, Вовчанськ. Внаслідок обстрілу села Червона Зоря Богодухівського району майже зруйновано два приватні будинка.

Також вчора артилерією обстріляно село Одноробівка Золочівської громади. Пошкоджено два будинки, лінії електропередач.

У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, будівлі підприємства, автомобілі. Поранення отримала жінка 83 років. Госпіталізована у стані середньої тяжкості.

У Куп'янську обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння. Обстріляно пункт технічного обслуговування вагонів Південної залізниці, пошкоджено колію та два пасажирські вагони.

Луганщина

Підрозділи Сил оборони України минулої доби відбили атаки окупантів в районах Діброви і Білогорівки. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ поблизу Новоселівського. На Лиманському напрямку росіянами обстріляно Макіївку, Червонопопівку та Діброву. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Уночі тривали хаотичні, поодинокі обстріли Авдіївки. Інформація щодо постраждалих цивільних уточнюється. По лінії оборони навколо міста також тривали поодинокі обстріли позицій. Впродовж доби — хаотичні обстріли позицій та околиць Торецької громади з важкого озброєння та стрілецької зброї. Пошкоджено приватні будинки в м. Торецьк та в смт Нью-Йорк. Із РСЗВ обстріляний дев’ятиповерховий будинок. Ситуація напружена, але контрольована.

У районі Озорянівки, Курдюмівки, с. Шуми та смт Нью-Йорк проходять постійні штурмові дії з боку рашистів. Протягом доби — масовані артилерійські обстріли Курахового, околиць міста та населених пунктів громади. Також — ракетний удар по с. Костянтинопільське.

Під час артилерійського обстрілу Курахового є влучання по території приватної та багатоповерхової забудови міста, на територію Курахівської міської лікарні, кладовища. Всього під час чотирьох масованих обстрілів міста Курахове є пряме влучання в один багатоповерховий житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки та господарські споруди, огорожі. Пошкоджені приватні авто та об'єкти електропостачання.

Внаслідок ракетного удару по с. Костянтинопільське зруйновано будівлю складу під зернові культури, пошкоджено покрівлі п’яти приватних житлових будинків.

Вчора вдень — обстріл житлового кварталу Костянтинівки. Є загиблі і поранені.

Тривають бої поблизу Соледара, Бахмута, Вугледара.

На Донеччині за добу: четверо загиблих, 17 поранених цивільних.

Миколаївщина

Учора ворог завдавав артилерійські удари по населеному пункту Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові та багатоквартирні будинки, господарські споруди, адміністративну будівлю. Постраждалих немає.

Херсонщина

Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Червоний Маяк, Одрадокам’янка, Понятівка, Республіканець, Козацьке, Тягинка, Комишани та Херсон.

У селі Благодатне місцеві мешканці знайшли у полі поранену людину. Як з'ясувалося, чоловік підірвався на російській міні; у стані середньої важкості, медики надають необхідну допомогу.

За добу через агресію РФ поранена одна людина. Зі звільненої Херсонщини евакуювали 80 людей, з них 10 дітей та людину з обмеженими можливостями.

Теги: війна окупанти Донеччина росія обстріл Миколаїв Торецьк Харківщина Запорізька область Херсон ворог поранення

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