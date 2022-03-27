Велика Британія доставить продукти на $2,64 млн для оточених окупантами міст

Провізію надійде зі складів у Польщі та Словаччині

Продовольство мають відправити вже наступного тижня

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс підтвердила намір Лондона у відповідь на запит уряду України надати продовольство на загальну суму 2 млн фунтів стерлінгів ($2,64 млн) для жителів обложених російськими військами міст. Про це повідомляється в пресрелізі британського уряду.

Провізію зі складів у Польщі та Словаччині мають відправити в Україну з початку наступного тижня – вантажі поїдуть у найбільш постраждалі райони.

«Згідно з оцінками, понад 12 млн людей нині потребують гуманітарної допомоги по всій Україні, але фактична цифра, ймовірно, набагато вища», – йдеться в релізі.

За словами глави МЗС Британії, це життєво важливе пожертвування продуктів харчування і припасів «допоможе підтримати український народ перед обличчям варварського вторгнення Росії».

«Наші команди працюють день і ніч із нашими польськими та словацькими друзями і урядом України, щоб гарантувати, що ті, хто зазнає найбільших ризиків, отримають необхідні їм предмети першої необхідності», – заявила міністерка.

Також Велика Британія назвала умови для зняття санкцій із РФ.

Нагадаємо, Україна максимально спростила процедуру митного оформлення гуманітарних вантажів.

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