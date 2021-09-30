Ціна на газ в Європі оновила рекорд

Газ продовжує ставити рекорди, вже $1160 за тисячу кубів

Ціна контрактів продовжила зростати після того, як вперше в історії перетнула позначку у $1000 за тисячу кубометрів

Газові ф’ючерси продовжують зростати у ціні та перетнули позначку у $1160,55 за тисячу кубометрів. Про це стало відомо з даних лондонської біржі ICE Futures станом на 30 вересня.

Так, ціна контрактів продовжила зростати після того, як вперше в історії перетнула позначку у тисячу доларів за тисячу кубометрів.

Газові ф’ючерси на листопад 30 вересня зросли до €94,79 за МВт-год, або близько $1160,55 долара за тисячу кубів.

Грудневі контракти показують ще вищі котирування – до €94,96 за МВт-год ($1162,51 за тисячу кубів).

Як відомо, ціна на газ в Європі в ході торговельної сесії 29 вересня оновила історичний максимум, перевищивши позначку $1050 за тисячу кубометрів.

До слова, «Газпром» припинив продаж газу на 2022 рік

Нагадаємо, через дефіцит газу на європейському ринку виробникам електроенергії доводиться більше закупати вугілля. А це спричинило зростання цін до найвищих рівнів з 2008 року у понад $200 за тонну.

Як відомо, ціни на нафту і газ підскочили до рекордних показників.

Росія різко скоротила постачання газу до Європи. Також нагадаємо, що ЄС перевірить скандальний газовий контракт Угорщини та Росії.

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