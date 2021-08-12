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    Уряд змінив процедуру підтвердження стажу для пенсії

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    Відтепер до страхового стажу при призначенні пенсії зараховуватиметься час тримання особи під вартою, якщо цей період був встановлений як юридичний факт на підставі судового рішення - Уряд змінив процедуру підтвердження стажу для пенсії
    Відтепер до страхового стажу при призначенні пенсії зараховуватиметься час тримання особи під вартою, якщо цей період був встановлений як юридичний факт на підставі судового рішення
    Фото: pfu.gov.ua

    Особи, які перебували в місцях позбавлення волі, зможуть підтвердити стаж судовим рішенням

    Кабінет міністрів вніс зміни до пункту 12 порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Особи, які перебували в місцях позбавлення волі, зможуть підтвердити стаж судовим рішенням. Про це повідомила у Facebook Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

    «Відтепер до страхового стажу при призначенні пенсії зараховуватиметься час тримання особи під вартою, відбування покарання в місцях позбавлення волі та перебування в засланні й на примусовому лікуванні, якщо цей період був встановлений як юридичний факт на підставі судового рішення», – пояснила Денісова.

    Раніше українців попередили про збільшення трудового стажу, потрібного для виходу на пенсію.

    До слова, пів мільйона українців не зможуть отримувати пенсії.

    Як відомо, в Україні певна категорія жінок можуть вийти на пенсію у віці 50 років.

    Також в Україні збільшать виплати на дітей з тяжкими хворобами

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    Теги: засуджені Людмила Денісова робота уряд стаж
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    Уряд змінив процедуру підтвердження стажу для пенсії