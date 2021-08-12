Уряд змінив процедуру підтвердження стажу для пенсії
Особи, які перебували в місцях позбавлення волі, зможуть підтвердити стаж судовим рішенням
Кабінет міністрів вніс зміни до пункту 12 порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Особи, які перебували в місцях позбавлення волі, зможуть підтвердити стаж судовим рішенням. Про це повідомила у Facebook Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
«Відтепер до страхового стажу при призначенні пенсії зараховуватиметься час тримання особи під вартою, відбування покарання в місцях позбавлення волі та перебування в засланні й на примусовому лікуванні, якщо цей період був встановлений як юридичний факт на підставі судового рішення», – пояснила Денісова.
Раніше українців попередили про збільшення трудового стажу, потрібного для виходу на пенсію.
До слова, пів мільйона українців не зможуть отримувати пенсії.
Як відомо, в Україні певна категорія жінок можуть вийти на пенсію у віці 50 років.
Також в Україні збільшать виплати на дітей з тяжкими хворобами