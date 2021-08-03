Уряд анонсував соцпакети з накопичувальними пенсіями

Зараз в Україні накопичувальна пенсійна система працює лише на добровільному рівні

Із 2023 року в Україні почнуть вводити соціальні пакети з накопичувальними пенсіями для бюджетників. Глава уряду розцінює це як перехід до повноцінної накопичувальної системи. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на засіданні робочої групи з питань запровадження обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення.

Як зазначив прем'єр, робоча груп повинна розробити на базі чинного законодавства рішення уряду про введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями.

«Фактично це можуть бути ключові бюджетники, де ми можемо це випробувати. Це без зміни законодавства. Але, звичайно, наша мета – впровадження відповідних законів і повноцінне впровадження накопичувальної пенсії в Україні в цілому», – сказав він.

За його словами, досвід введення соціальних пакетів з накопичувальної пенсії буде поширений на соціальних працівників, вчителів і військових як елемент переходу до накопичувальної системи.

Зараз в Україні накопичувальна пенсійна система працює тільки на добровільному рівні. За інформацією Мінсоцполітики, близько мільйона українців користуються системою добровільних недержавних пенсійних накопичень. При цьому внески до Пенсійного фонду платять 13 млн громадян, які працюють на користь 11 млн пенсіонерів.

Важливо знати, що у 2045 році лише 70% українців пенсійного віку будуть охоплені пенсійним забезпеченням, переважно через недостатність необхідного стажу. Про це свідчать результати моделювання пенсійної системи України на період до 2045 року, за умови, якщо вона залишиться такою ж, як зараз, повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Додамо, що із 1 вересня пенсіонери мають отримувати виплати через банки. Для отримання пенсії через банк, пенсіонеру потрібно відкрити в ньому рахунок і подати відповідну заяву. Його необхідно або особисто подати до органу Пенсійного фонду за місцем проживання, або залишити в банку, а він вже передасть його у фонд.

Пенсіонери, які не зроблять цього до 1 вересня, будуть отримувати свої виплати через поточний рахунок «Ощадбанку», який буде відкритий за зверненням Пенсійного фонду. Пенсіонеру повідомлять про це.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні пенсіонерам готують додаткові виплати в розмірі 400 гривень, при цьому такі щомісячні надбавки очікують тільки категорії громадян, у яких є достатній страховий стаж.

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