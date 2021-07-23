Мільйони українців не зможуть отримати пенсію: в Мінсоцполітики зробили заяву

Громадян попередили про нові правила нарахування пенсій

В Україні близько 3,3 млн осіб, які працюють неофіційно, не зможуть отримати пенсію в 60 років. Їм доведеться працювати до 63 або 65 років.

Як розповіла на форумі «Україна 30» міністерка соціальної політики Марина Лазебна, через неофіційне працевлаштування українцям не вистачатиме стажу для того, щоб вийти на пенсію вчасно.

Залежно від кількості відпрацьованих років, працювати доведеться до 63 або 65 років, пише «Обозреватель».

Як будуть змінюватися вимоги до стажу

Уже в 2027-му для виходу на пенсію в 60 років знадобиться 35 років стажу. Щорічно, починаючи з 2017-го, ця норма збільшується на 12 місяців. Ті, у кого немає і 15 років стажу, взагалі залишаться без пенсій.

Раніше в Мінсоці підрахували, що в 2027-му вчасно пенсію не зможе отримати 45% українців. Ці розрахунки були зроблені з урахуванням того, що українці заздалегідь будуть турбуватися про свої виплати на заслуженому відпочинку.

Загальний пенсійний вік в Україні дорівнює 60 років. Але виходити в цьому віці на заслужений відпочинок можуть тільки ті, хто виконав вимоги щодо стажу. І ці вимоги будуть рости щорічно на 12 місяців до 2027-го.

Наприклад, уже в 2028-му в 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 35 і більше років стажу; в 63 роки – у кого від 25 до 35 років стажу; в 65 років – у кого від 15 до 25 років стажу.

До слова, з 1 липня в Україні підвищилися пенсії та надбавки для декількох категорій пенсіонерів. Зокрема, у багатьох збільшилися надбавки за понаднормовий стаж. Йдеться про такі категорії пенсіонерів:

жінки, які мають понад 30 років страхового стажу;

чоловіки, які мають понад 35 років страхового стажу.

Збільшення доплат за понаднормовий стаж стосується тільки тих пенсіонерів, які вже припинили трудову діяльність.

Нагадаємо, уряд України запланував поетапне підвищення мінімальних пенсій до 2403 гривень. У Міністерстві фінансів заявили, що гроші на збільшення виплат вже знайдені.

Також, уряд готує законопроєкт про стаж до пенсій для «тіньових» працівників.

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