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Ощадбанк розповів про два нововведення для власників карток

glavcom.ua
Ощадбанк розповів про два нововведення для власників карток
Є одразу дві позитивні новини для власників карток фінустанови
фото: Informator

В «Ощадбанку» скасували комісію в 1% за конвертацію коштів при здійсненні операцій картками за кордоном

Є одразу дві позитивні новини для власників карток фінустанови: одна стосується продовження терміну їхнього використання, а друга – скасування комісій, розповів голова правління «Ощадбанку» Сергій Наумов.

Дія всіх карток, термін використання яких має закінчуватися ще з 22 лютого 2022 року, автоматично продовжено до 31 грудня поточного. Це стосується, зокрема, і банківських карток внутрішньо переміщених осіб.

Глава правління банку додав, що всі ці карти повністю функціональні, і власники можуть вільно використовувати їх для оплати покупок у торгово-сервісних мережах, знімати готівку в банкоматах та ін.

Крім цього, в «Ощадбанку» скасували комісію в 1% за конвертацію коштів при здійсненні операцій картками за кордоном. Сергій Наумов зазначив, що в результаті користуватися картами фінустанови за межами нашої країни стало набагато вигідніше.

Раніше ми розповідали, що Приватбанк запустив нову послугу для бізнес-клієнтів «Досьє ділової репутації». Вона дозволить компаніям та підприємцям більше дізнатися про своїх партнерів по бізнесу. Також можна онлайн моніторити зміни ділової репутації за своїми компаніями та контрагентами. Моніторинг своїх компаній та перших трьох контрагентів – безкоштовний.

Нагадаємо, програма доступного іпотечного кредитування «єОселя» отримала фінансування у повному обсязі. Раніше взяти участь у програмі могли лише кадрові військові, силовики, медики, вчителі та науковці. З 1 серпня уряд розширив програму – скористатися нею зможуть ще кілька категорій українців. Головна перевага «єОселя» – можливість придбати житло в іпотеку під 3% і 7%, коли банки пропонують ставки 15-25%. Крім того, банк вимагає перший внесок від 30%.

Теги: Ощадбанк банк

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