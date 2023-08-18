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Дешеве житло для українців. Як працює «єОселя»: інструкція

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Дешеве житло для українців. Як працює «єОселя»: інструкція
«єОселя» передбачає, що українці братимуть іпотеку у банках – а держава компенсуватиме установам знижену відсоткову ставку

Головна перевага програми «єОселя» – можливість придбати житло в іпотеку під 3% і 7%

Програма доступного іпотечного кредитування «єОселя» отримала фінансування у повному обсязі. Раніше взяти участь у програмі могли лише кадрові військові, силовики, медики, вчителі та науковці. З 1 серпня уряд розширив програму – скористатися нею зможуть ще кілька категорій українців. «Главком» розібрався, як українці можуть це зробити.

Головна перевага «єОселя» – можливість придбати житло в іпотеку під 3% і 7%, коли банки пропонують ставки 15-25%. Крім того, банк вимагає перший внесок від 30%.

Пільгові категорії: умови

Взяти пільгову іпотеку зі ставкою 3% можуть українці:

  • не молодші за 18 років і не старші за 70 років на дату погашення;
  • які належать до однієї з пільгових категорій: йдеться про кадрових військових, правоохоронців, педагогів, медиків, працівників освіти та науковців (докладніше тут і тут) та члени їхніх сімей;
  • детективи і старші детективи Національного антикорупційного бюро, особи рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, детективи та особи начальницького складу Бюро економічної безпеки та члени їхніх сімей;
  • не володіють житлом; або мають житло менше ніж 52,5 м² + 21 м² на кожного члена сім'ї додатково; або володіють житлом, ‍розташованим в районі бойових дій чи на тимчасово окупованій території;
  • не беруть участь в інших чинних державних програмах із забезпечення житлом;
  • є платоспроможними;
  • не фігурують у санкційних списках.

Згідно з рішенням уряду 4 липня 2023 року, військові та силовики, які внаслідок поранення під час бойових завдань отримали І-II групу інвалідності та втратили свою посаду, зберігається право на пільгову іпотеку під 3%.

Хто ще зможе взяти пільгову іпотеку

З 1 серпня на пільгову іпотеку – але вже під 7% – зможуть претендувати ще кілька категорій українців. Основні умови (вік, платоспроможність тощо) ті самі, що і у пільговиків, а от самі категорії такі:

  • ветерани війни та члени їх сімей;
  • учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України;
  • інші громадяни України, які не мають власного житла або у власності яких менше ніж 52,5 кв м для сім’ї з однієї особи та додатково 21 кв м – на кожного наступного члена сім’ї (житло на тимчасово окупованих територіях до уваги не береться).

Як працює «єОселя»

«єОселя» передбачає, що українці братимуть іпотеку у банках – а держава компенсуватиме установам знижену відсоткову ставку.

Отримати кредит на житло за програмою «єОселя» українці зараз можуть у таких банках на вибір (список ще має розширюватись):

Перевірити, чи доступна саме вам участь у програмі, можна у самому банку або попередньо через «Дія» – залишивши там відповідну заявку.

Крім того, треба буде зробити перший внесок. За стандартних умов банки просять сплатити від 30% суми іпотеки, «єОселя» дозволяє зменшити внесок до 20% (для обох категорій). Однак не завжди – «ПриватБанк», приміром, одразу просить ті самі мінімум 30%, а деякі можуть про це попросити в окремих випадках.

Варто врахувати й додаткові витрати, що є стандартними для іпотечних кредитів, і для учасників «єОселі» тут виключень немає. Види платежів та суми можуть різнитися залежно від банку. Може знадобитись оплатити, зокрема:

  • страхування іпотеки;
  • разову комісію;
  • послуги нотаріуса;
  • оцінювання нерухомості;
  • відкриття рахунку;
  • переказ коштів на рахунок продавця.

Яке житло допоможе купити «єОселя»

Програма «єОселя» розповсюджуються лише на певні типи осель, певної площі і певної дати будівництва – тут немає винятків ні для пільговиків, ні для решти учасників програми. Під програму підпадає навіть недобудоване житло – але тут також є умови.

Більшість об’єктів, які акредитовані і які державна компанія «Укрфінжитло» допускає до участі в програмі «єОселя» – це будинки з готовністю 20-30%, де вже зведено декілька поверхів моноліту і є дуже помітна динаміка будівництва.

Щодо площі – на одну людину виділяється 52,5 м². Але якщо це сім’я, додатково на кожного члена родини додають 21,5 м². Тобто родина з трьох людей може розраховувати на житло площею не більш як 94,5 м².

Як розрахувати вартість квартири?

Є обмеження і щодо вартості квартири: вона не має перевищувати середню вартість спорудження житла у регіоні, помножену на коефіцієнт. Якщо простими словами, то потрібно взяти середню ціну квадратного метра в області з наказу Мінрегіону і помножити її на коефіцієнт:

  • для міст-мільйонників – 2,5;
  • для обласних центрів з населенням вище 300 тисяч – 2;
  • для міст з населенням менше 300 – 1,75;
  • для інших населених пунктів – 1.

З 1 серпня програма доступна і на територіях Харківської, Запорізької та Херсонської областей, які не перебувають в окупації та на яких не відбуваються активні бойові дії.

Якщо вартість 1 м² або площа бажаної квартири більші за визначені умовами програми, позичальник все одно може скористатись нею – але різницю треба буде додати до початкового внеску. Загалом банки-учасники визначають максимальну суму кредиту від 4 до 6 млн грн.

Нагадаємо, що держава відкрила єОселю для всіх, хто не має житла. Ті, кому було відмовлено через брак фінансування, можуть повторно подати заявку в Дії.

Теги: ціни житло квартира

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