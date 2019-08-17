В Україні майже закінчився збір ранніх зернових: який врожай цього року



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Зібрано ранніх зернових та зернобобових культур на площі 9,8 млн га

Загалом вже зібрано 38,5 млн тонн зерна

Станом на 16 серпня, українські аграрії провели збирання ранніх зернових та зернобобових культур на площі 9,8 млн га або 99% до прогнозу.

Як повідомляє пресслужба Мінагрополітики, загалом зібрано 38,5 млн тонн зерна при середній врожайності 39,1 ц/га, у тому числі:

пшениці – 28,2 млн тонн з площі 6,7 млн га або 99% при середній урожайності 41,9 ц/га;

ячменю – 9,0 млн тонн з площі 2,59 млн га або 99% при середній урожайності 34,9 ц/га;

жита – 318 тис. тонн з площі 115 тис. га або 98% при середній урожайності 27,7 ц/га;

вівса – 384 тис. тонн з площі 155 тис. га або 85% при середній урожайності 24,7 ц/га;

гороху – 583 тис. тонн з площі 257 тис. га або 100% при середній урожайності 22,7 ц/га.

Крім того, намолочено 3,1 млн тонн ріпаку з площі 1,25 млн га або 99% при середній урожайності 24,9 ц/га.

Разом із збиранням врожаю у 19-ти регіонах розпочато посів озимого ріпаку під урожай 2020 року. Наразі вже посіяно 278 тис. га або 26% до прогнозу.

Як повідомлялось, Україну очікує транспортний колапс на залізниці, який може привести до втрати рекордного врожаю зернових, якщо не буде вжито заходів.