В Україні стартує продаж наборів розмінних монет



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Орієнтовна ціна набору – 276 гривень Фото: Нацбанк України

Набір складається з семи паперових роликів розмінних та обігових монет номіналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок та 1 гривня

Національний банк України з понеділка, 29 липня, розпочинає реалізацію наборів із розмінних та обігових монет.

Про це повідомляється на сайті регулятора

Набір складається з семи паперових роликів розмінних та обігових монет номіналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок та 1 гривня (у кожному ролику по 50 монет), що упаковані в термоусадкову плівку з паперовою етикеткою. Набір укомплектовано монетами попередніх років випуску.

Орієнтовна ціна набору – 276,00 гривень.

Реалізація наборів здійснюватиметься за попередніми замовленнями, зробленими в системі «Оnline замовлення» Національного банку України. Також придбати набір можна буде у банків-дистриб’юторів Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк.

Контакти пункту реалізації нумізматичної продукції Національного банку України можна переглянути тут.

Нагадаємо, 22 липня Національний банк ввів у обіг ще одну пам’ятну монету «Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України».

Раніше Національний банк України випустив три монети, присвячені наданню Томосу про автокефалію Православній церкві України.