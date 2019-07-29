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    Економіка та фінанси

    В Україні стартує продаж наборів розмінних монет

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    <p>Орієнтовна ціна&nbsp;набору &ndash;&nbsp;276 гривень</p> - В Україні стартує продаж наборів розмінних монет

    Орієнтовна ціна набору – 276 гривень

    Фото: Нацбанк України

    Набір складається з семи паперових роликів розмінних та обігових монет номіналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок та 1 гривня

    Національний банк України з понеділка, 29 липня, розпочинає реалізацію наборів із розмінних та обігових монет.

    Про це повідомляється на сайті регулятора

    Набір складається з семи паперових роликів розмінних та обігових монет номіналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок та 1 гривня (у кожному ролику по 50 монет), що упаковані в термоусадкову плівку з паперовою етикеткою. Набір укомплектовано монетами попередніх років випуску.

    Орієнтовна ціна набору – 276,00 гривень.

    Реалізація наборів здійснюватиметься за попередніми замовленнями, зробленими в системі «Оnline замовлення» Національного банку України. Також придбати набір можна буде у банків-дистриб’юторів Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк.

    Контакти пункту реалізації нумізматичної продукції Національного банку України можна переглянути тут.

    Нагадаємо, 22 липня Національний банк ввів у обіг ще одну пам’ятну монету «Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України».

    Раніше Національний банк України випустив три монети, присвячені наданню Томосу про автокефалію Православній церкві України.

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