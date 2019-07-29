В Україні стартує продаж наборів розмінних монет
Орієнтовна ціна набору – 276 гривень
Набір складається з семи паперових роликів розмінних та обігових монет номіналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок та 1 гривня
Національний банк України з понеділка, 29 липня, розпочинає реалізацію наборів із розмінних та обігових монет.
Про це повідомляється на сайті регулятора
Набір складається з семи паперових роликів розмінних та обігових монет номіналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок та 1 гривня (у кожному ролику по 50 монет), що упаковані в термоусадкову плівку з паперовою етикеткою. Набір укомплектовано монетами попередніх років випуску.
Орієнтовна ціна набору – 276,00 гривень.
Реалізація наборів здійснюватиметься за попередніми замовленнями, зробленими в системі «Оnline замовлення» Національного банку України. Також придбати набір можна буде у банків-дистриб’юторів Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк.
Контакти пункту реалізації нумізматичної продукції Національного банку України можна переглянути тут.
Нагадаємо, 22 липня Національний банк ввів у обіг ще одну пам’ятну монету «Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України».
Раніше Національний банк України випустив три монети, присвячені наданню Томосу про автокефалію Православній церкві України.