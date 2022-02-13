В Україні стрімко здорожчало сало

За перший місяць цього року вартість сала піднялася на 12 грн.

На українських ринках зафіксували стрімке подорожчання домашнього сала. Середня вартість товару становить 165 грн за кілограм. Про це свідчать дані Мінфіну.

Відомо, що лише за перший місяць цього року вартість сала піднялася на 12 грн., – зі 159 до 171 гривні за кілограм. При цьому рік тому сало коштувало б 131 грн.

Крім того, також подорожчало солоне сало. На прилавках за нього просять від 195 до 197 гривень за кілограм.

Зазначимо, віцепрезидентка Національної академії аграрних наук України Ануш Балян повідомила: щодо сала спостерігається тривожна тенденція – скорочення його пропозиції. Це пояснюється зміною орієнтації сільгоспвиробників. Вони зараз віддають перевагу м'ясній породі свиней, які швидко набирають вагу.

«Ми практично втратили породу свиней Українська біла, а на німецьких прилавках таке м'ясо і сало вдвічі дорожче інших», – повідомила Балян.

Як повідомлялося, у листопаді ціни на сало рекордно підскочили. Подорожчання продукту на українських ринках та в магазинах становило близько 40 грн. Ще в жовтні кілограм сала можна було купити в супермаркеті за 145 грн, а на базарі за 134 грн, а у листопаді цінник на сало стартуваввід 185 грн.

Сало в Україні почало дорожчати ще у жовтні. Тоді ціни зросли на 20 грн за кілограм. З жовтня до листопада ціни зросли ще на 20 грн.

Як відомо, вживання сала позитивно впливає на імунітет.