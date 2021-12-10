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    В Україні подорожчає популярний сорт алкоголю

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    Вином можна запастися, поки ціни не зросли - В Україні подорожчає популярний сорт алкоголю
    Вином можна запастися, поки ціни не зросли
    фото з відкритих джерел

    Названо причини зростання цін на вина усіх сортів

    Українських споживачів попереджають про значне зростання цін на вітчизняні та імпортні вина у період новорічних свят. Про головні причини підвищення цін на всі сорти напоїв у світі та на українському ринку, пише biz.today.ua.

    Винороби Євросоюзу та США запланували підвищення закупівельних цін на вина через поганий урожай винограду у 2021 році. Так, виробники у Франції та Італії мають намір збільшити вартість продукції майже на чверть.

    Виробники вин із Нового Світу, Трентіно – Альто Адідже (Італія), Шампані, Бургундії, Долини Луари та Гасконі (Франція) та інших виноробних регіонів у середньому збільшили ціни на вина на 20-25%.

    На вартість вин дуже впливають ціни на логістику та енергоносії, що у 2021 році стало ще однією причиною зростання цінників на всі сорти популярного алкогольного напою.

    Крім того, у всьому світі, включаючи Європу та США, спостерігається зниження обсягів виробництва вин. У країнах ЄС щорічне скорочення становить у середньому 13 відсотків.

    Нагадаємо, цьогоріч у Франції очікують найменший від початку століття збір ягід винограду, а це, відповідно, вплине на виробництво вина.

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    Теги: алкоголь ціни урожай
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    В Україні подорожчає популярний сорт алкоголю