В Україні подорожчає популярний сорт алкоголю

Вином можна запастися, поки ціни не зросли

Названо причини зростання цін на вина усіх сортів

Українських споживачів попереджають про значне зростання цін на вітчизняні та імпортні вина у період новорічних свят. Про головні причини підвищення цін на всі сорти напоїв у світі та на українському ринку, пише biz.today.ua.

Винороби Євросоюзу та США запланували підвищення закупівельних цін на вина через поганий урожай винограду у 2021 році. Так, виробники у Франції та Італії мають намір збільшити вартість продукції майже на чверть.

Виробники вин із Нового Світу, Трентіно – Альто Адідже (Італія), Шампані, Бургундії, Долини Луари та Гасконі (Франція) та інших виноробних регіонів у середньому збільшили ціни на вина на 20-25%.

На вартість вин дуже впливають ціни на логістику та енергоносії, що у 2021 році стало ще однією причиною зростання цінників на всі сорти популярного алкогольного напою.

Крім того, у всьому світі, включаючи Європу та США, спостерігається зниження обсягів виробництва вин. У країнах ЄС щорічне скорочення становить у середньому 13 відсотків.

Нагадаємо, цьогоріч у Франції очікують найменший від початку століття збір ягід винограду, а це, відповідно, вплине на виробництво вина.

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