Чи використовуються антибіотики при виробництві молочних продуктів? Пояснення експерта

За словами фахівця, використовувати у виробництві молоко із вмістом антибіотиків можуть лише невеликі заводи, що виробляють фальсифікат

«Молоко з антибіотиком везуть на невеликі заводи, що займаються виробництвом фальсифікату»

Молочна продукція вітчизняних виробників у разі, якщо вона не є фальсифікатом, не містить антибіотиків. Про це в інтерв’ю «Главкому» зазначив голова Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський.

Експерт пояснив, що переробники продукції, коли беруть молоко-сировину, обов’язково перевіряють її на наявність антибіотиків.

Чагаровський додав, що якщо питне молоко розливається в тетрапак, ця технологія передбачає, що в упаковці відсутнє повітря – каталізатор для розвитку аеробних бактерій.

«Тому молоко може стояти відкритим 3-4 доби у холодильнику, і добу у кімнаті, не скисаючи. Навіть улітку. Бактерії просто не встигають розмножитися. А от якщо питне молоко упаковане в плівку, воно може скиснути і в супермаркеті, за неналежних умов зберігання. Усередині плівкової упаковки, на відміну від тетрапаку, є повітря, і якщо продукт лежить на полиці за температури понад 4-6 градусів, бактерії починають розмножуватися і молоко скисає», – пояснив Чагаровський.

Фахівець додав, що невеликі заводи, які займаються виробництвом фальсифікату, можуть приймати сировину із вмістом антибіотиків, де окрім того, у продукцію можуть додавати рослинні жири, воду тощо.

Також голова Спілки молочних підприємств України розвіяв популярний міф, що нібито для виготовлення питного молока українські виробники використовують сухе молоко.

«Те, що у нас береться сухе молоко, розбавляється і потім продається – це міф. Сенс купувати дороге незбиране молоко-сировину, переробляти його на сухе, а потім розчиняти і перетворювати на питне молоко? Сухе молоко використовується у країнах, де власне молочне господарство погано розвинене та практично немає своєї сировини – у Закавказзі, наприклад. Сухе молоко ми самі експортуємо – в ту ж Грузію», – підсумував Вадим Чагаровський.

Також голова Спілки молочних підприємств попередив про катастрофу у зв’язку зі скороченням в Україні кількості корів.

Чагаровський також розповів, що вітчизняні торговельні мережі регулярно проводять акції, суттєво знижуючи ціни на молоко і молочні продукти. Вони «нагинають» виробників, які змушені іти на такі знижки, щоб залишитися в супермаркетах.