В Україні виник дефіцит одного з найпопулярніших продуктів

Сала на ринку мало і коштує воно дорожче, ніж м'ясо

В Україні сало стало рекордно дорогим

Ціна на сало в Україні досягла свого максимуму і тепер воно коштує дорожче, ніж м'ясо. За кілограм продукту просять від 300 гривень. Про це повідомила віцепрезидентка Національної академії аграрних наук України Ануш Балян, передає «112 канал».

Дефіцит сала

Крім зростання щодо сала спостерігається ще одна тривожна тенденція – скорочення його пропозиції, що пояснюється зміною орієнтації сільгоспвиробників. Вони зараз вони віддають перевагу м'ясній породі свиней, які швидко набирають вагу.

«Ми практично втратили породу свиней Українська біла, а на німецьких прилавках таке м'ясо і сало вдвічі дорожче інших», – повідомила Ануш Балян.

Імпорт сала збільшився

У 2021 році Україна імпортувала в чотири рази більше сала, ніж виробляє. За дев’ять місяців вироблено 6,5 тис. т сала (на 2% менше, ніж за дев’ять місяців минулого року), імпортовано 25 тис.т сала – з цього обсягу 14 тис. т сала з Польщі.

«Отож тільки 20% сала на полицях українських магазинів – українське», – підсумувала Ануш Балян.

Які прогнози

Віцепрезидентка НААН каже, що надалі ціни на сало, як і на свинину, залежатимуть від купівельної спроможності населення, пропозиції м'яса птиці, інфляції, курсу національної валюти та обсягів виробництва та імпорту самого продукту.

Нагадаємо, стратегічний український продукт подорожчав на чверть: таких цінників не було кілька років.

Як відомо, вживання сала позитивно впливає на імунітет.

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