Історична промова Байдена у Раді п'ять років тому: пригадуємо як це було

У виступі Байден назвав два головних викликів для України – вторгнення Росії і корупція, яку він назвав «раковою пухлиною» України

Обраний 46–м президентом США Джо Байден у 2015 році приїздив до України як тодішній віцепрезидент Америки і виступив із емоційною промовою із трибуни у Верховній Раді.

Його промову охрестили історичною. У виступі Байден назвав два головних викликів для України – вторгнення Росії і корупція, яку він назвав «раковою пухлиною» України.

«Це велика честь для мене представляти свою країну перед таким вельмишановним державним органом. Пане Президенте, пане прем'єр–міністре і пане спікере та члени Ради. Мені дуже приємно мати можливість виступити тут сьогодні в цей момент, що визначає для нас велику можливість, а також велику невизначеність для народу України», – заявив Байден.

«Зараз ставки для вашого народу дуже високі, але очікування ще вищі. Тому що Україна вже була в подібній ситуації. На Заході як і тут ми пам'ятаємо Помаранчеву революцію: молодих жінок та чоловіків, які заповнили Майдан. Вони вимагали щоб результати їх вибору поважали. Вони не хотіли відступитись від свого. І вони досягли цього. Українські лідери тоді не спромоглися виконати ті обіцянки, які давали», – наголосив він.

«Ми бачили, як реформи впроваджувалися, а потім їх згортали. Ми бачили, як олігархи, які не зацікавлені у змінах, були відсторонені від влади, а потім бачили, як вони поверталися. Ми бачили, як реформатори переслідувалися. Але знову, через кілька років, це полум'я було запалено і люди, багато з яких присутні в цьому залі, почали нову Революцію Гідності. Світ був шокований подіями на Майдані. Попри страх люди залишалися на Майдані – вдень і вночі. Десятки тисяч людей прийшли на заклик Майдану, приносили їжу, медикаменти, всю необхідну допомогу. А світ дивився. І я буквально «висів« на телефоні з Януковичем, закликаючи його утриматися від жорстоких дій щодо мітингувальників. Але людей зустріли снайперським вогнем з дахів будинків. Кров загиблих закликала дати українцям другий шанс на краще майбутнє», – згадав Байден.

«Перед вами стоїть історична можливість, щоб вас запам'ятали, щоб ви залишилися в історії як Рада, яка поставила нові стовпи свободи, яких так хотіли і чекали українські люди. Моя країна також народилися в революції, але ще до того як пролунали перші постріли, боротьба вже була розпочата. В кожному регіоні нашої країни люди почали повставати і проголошували свою землю вільною. Це робилося на різних мовах, в різних документах. Народ виліпив з цього усього представницьку демократію, де люди бачили себе перш за все американцями. 70 років потому перед нами стояло нове випробування – Американська громадянська війна, яка розірвала на той час ще молоду країну. Перемога на полі бою не було достатньою для загальної перемоги. Всі американці об'єдналися для того щоб створити Сполучені Штати Америки. В кінці кінців це все спиралось на плечі патріотів, людей, які поставили бажання створити об'єднану країну вище власних інтересів та потреб», – наголосив віце–президент.

«Я вірю що Президент, уряд, кожен член парламенту стоять перед неймовірним завданням: відповідально використати цю можливість, ці жертви, які були принесені на Майдані. Перед кожним із вас стоїть завдання використати цю можливість для того, щоб відповісти на виклик історії і, нарешті, побудувати об'єднану, демократичну українську націю, яка витримала випробування часом. Говорячи словами Томаса Пейна – «в ці часи випробовуються людські душі. Це ваш час, ваша відповідальність», – резюмував віце–президент США.

«Едмонд Бьорк сказав: Парламент – дорадчий орган одного народу з єдиним інтересом відповідати очікуванням всіх громаядан. Це повинно бути стандартом для кожного з вас. За цим вас будуть судити ваші внуки і ваша історія. Чи зможете ви поставити загальне благо вище власних приватних інтересів. Ви повинні згуртуватися заради інтересів України. Все у ваших руках», – наголосив він.

«За останні два роки у мене була надзвичайна можливість зустрічатись з вами, в різних регіонах, громадськими активістами, релігійними лідерами, з людьми які стояли на Майдані. Вам лише треба піти туди і подивитись на фото Небесної сотні. Це не гіпербола, це дійсність. Як іноземець я дивлюся на фото молодих людей – кожен із них стояв для загальної мети. Мій батько завжди казав – кожна жінка чи чоловік має право щоб до нього гідно відносилися. Це те, чого стосувалася ваша молода Революція Гідності. Вона озвучила нові ідеї, щоб об'єднати людей по всьому світу», – наголосив він.

Віце-президент США Джо Байден заявив, що весь світ сьогодні спостерігає за Україною і підтримує її в боротьбі проти російської агресії.

«Я проїхав мільйони миль по різних країнах: весь світ дивиться на вас – це факт. Вони спостерігають за вами. Тому що вони сподіваються, що ваш успіх у боротьбі проти безжальної агресії Кремля і корупції матиме вплив на увесь світ», – заявив Байден.

«Ми взагалі вважаємо, що всі народи повинні мати право на суверенітет. На цьому крапка. У 21 столітті країни не можуть і ми не можемо дозволити їм перекроювати кордони силою. У цьому і полягають основні правила. Росія порушила ці правила і продовжує порушувати їх. І сьогодні вона окупувала незалежну українську державу. США наголошують, що ніколи–ніколи–ніколи не визнають спроби Росії окупувати Крим. Немає виправдання таким діям. Росія продовжує перекидати своїх воїнів, танки через кордон, і все це управляється Москвою, але США продовжать протистояти російській агресії. Ми надаємо підтримку у навчанні і підтримуємо ЗСУ. І ми об'єднали світ і підтримуємо Україну», – заявив Байден.

«Європа і Америка об'єднані у своїх зусиллях накласти жорсткі економічні санкції на Росію. І поки існує російська агресія, то і ціна, яку платить Москва, продовживатиме зростати. Брехлива пропаганда, яку створює Кремль, щоб підірвати рішучість Європи, не спрацює. Брязкання зброєю не є проявом сили. Ми підтримуємо стратегію протистояння Європи проти тактики залякування Росії, а саме зміцнення НАТО і підвищення енергобезпеки та підтримки економіки. Потрібно продовжувати чинити тиск, поки Росія не виконає Мінських угод. Хоча досягнута деяка ескалація конфлікту, не можна зняти санкції, поки Росія не виконає всі вимоги», – заявив Байден.

«Я не думаю, що росіяни чітко усвідомлюють, що Путін робить, саме тому він так багато часу ховається від своїх людей. У вашій країні важке озброєння має бути відведено від лінії фронту, повинен бути наданий доступ для представників ОБСЄ. Росія повинна натиснути на сепаратистів, щоб провести вибори відповідно до українського законодавства і стандартів ОБСЄ. Крім того – відмовитися від незаконних виборів, які відбулися на Донбасі, Росія повинна відмовитися від утримання політичних заручників, російські солдати повинні повернутися додому, а український кордон має бути під контролем української влади», – зазначив Байден.

Він згадав про зміни до Конституції, амністію членам незаконних збройних формувань, які не вчинили тяжких злочинів, децентралізацію і проведення виборів на Донбасі.

«Я також хочу звернутися до народу Донбасу. Альтернатива тому, про що я сказав, це продовжувати жити під сепаратистськими, бандитськими злочинцями, які відмовляються від гуманітарної допомоги, не допускають до себе такі організації, як «Лікарі без кордонів«. Це не майбутнє, яке хочуть люди, українці для своїх дітей, тому необхідна повна імплементація мінських домовленостей. Провести дійсно вільні, справедливі вибори, саме це турбує Кремль найбільше. Ваш успіх їх лякає. Коли відбудуться вільні вибори і люди вирішать, я впевнений, що вони вирішать залишитися в складі України, що вони українці в першу чергу, саме це злякає Росію, злякає Путіна», – заявив Байден.

«Ви всі напевно знаєте, що боротьба за свободу України не обмежиться полями бою на сході. Конституційні реформи, що включають питання децентралізації, мають на меті використання найкращої європейської практики. Децентралізація не є відмовою від власного суверенітету, як дехто вважає. Це дуже важливо для майбутнього України в Європі. Важливо, щоб з'явились власні автономні регіони, які самостійно визначають власну політику в сфері освіти, медицини, але в рамках єдиної Конституції», – вважає Джо Байден.

Байден назвав корупцію «раковою пухлиною» України і заявив, що вона не дозволяє побудувати успішну демократію.

«Окрім того, у вас є інша боротьба – історична боротьба проти корупції. Україна не може собі дозволити, щоб люди втратили надію. Для української демократії найгіршим буде, якщо люди втратять цю віру на краще майбутнє. Я ніколи не розповідаю людям з інших країн, що їм робити, але ви не знайдете жодної демократичної країни в світі, де процвітає ракова пухлина корупції. Ви не можете знайти жодну таку країну. Ви вже так багато критичного зробили, але цей шлях ще не завершений. Ще не все зроблено. Недостатньо організувати Бюро з боротьби з корупцією. Для того, щоб вести цю боротьбу, треба провести судові реформи, щоб ви могли притягнути до відповідальності відповідних осіб, щоб відповідальні особи розділяли власні інтереси від державних. Саме в цьому полягають принципи демократії. Олігархи чи не олігархи, всі повинні сплачувати податки. Корупція відбирає ресурси від народу, вона не допускає розвитку економіки. Ми всі про це знаємо. Ви знаєте про це. Росія намагається використовувати цей інтрумент у боротьбі з Україною. Не дайте їм цього зробити», - заявив Байден.

В ході свого виступу у Верховній Раді віце–президент використав цитату із «Заповіту» Тараса Шевченка.

«Ви повинні самі керувати своєю долею. Ви повинні самі собі завоювати місце на землі, щоб створити свою ідентичність, щоб ви були своїм гордим народом, і великий поет Тарас Шевченко писав, писав і писав багато про те, щоб закликати українців виступити за свою долю. Я зараз його цитую: і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Можливо й ви мене згадаєте колись незлим тихим словом», – заявив Байден.

«Пані та панове, я завжди буду підтримувати Україну і того поета, який потрапив до лікарні під час Майдану, і заявив, що люди які не протестують проти несправедливості – не мають майбутнього. Я буду підтримувати ту студентку, яка сказала, що тепер люди думають, що вони можуть дати Україні, а не навпаки. Я буду говорити про Надю Савченко, українську льотчицю. Я буду говорити про вашу мужність, я завжди буду говорити, що все залежить від вас. Це ваш момент, це ваш час. Будь–ласка не змарнуйте цей час. Не втрачайте знову цю можливість. Колись американський політик сказав, – «У своєму серці, у своїй душі – ви дуже добре знаєте, що справедливо, і що правильно«. Ви знаєте. То робіть це. Америка стоїть поруч з вами. Я не був до кінця впевнений чи мені треба перед вами виступати, коли готувався сюди їхати, але як людина яка 36 років пробула в нашому Конгресі, мені не подобалось коли переді мною виступав хтось з лекцією і розказував що робити. Я б не хотів, щоб моя промова сьогодні так сприйнялась. Я як ваш колега, маю таку надію, таку віру в те, що ви можете зробити все заради блага України. Як молодий сенатор, я завжди думав, коли вперше піднявся до мікрофону в сенаті, я ніколи не боявся виступати перед публікою раніше. Я стояв там і раптом зрозумів, що за моїм столом сидів сенатор Деніел Вебстер. Один із найкращих людей країни стояв тут на цьому місці. Я думав, цікаво що вони відчували, будучи членом конгресу, який створив нам вільну націю. Якщо ви доб'єтетеся успіху – ви будете батьками–засновниками. Першої, демократичної, вільної, незалежної України. Це надзвичайна відповідальність, надзвичайна можливість. Пам'ятайте про це», - зазначив він.

Байден закінчив виступ словами: «Хай Бог благословить наші обидва народи». Депутати стоячи аплодували віце–президенту США.

Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії і буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

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