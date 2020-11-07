Скільки банкнот та монет припадає на кожного українця: інфографіка Нацбанку

В вересні обсяг готівки зріс на 7,2 млрд грн порівняно з серпнем 2020 року

За останні дев’ять місяців обсяг готівки зріс на 90,8 млрд грн або на 21,4%

На 1 жовтня в грошовому обігу України перебувало готівки на 515,8 млрд грн, зокрема банкнот – на 512,7 млрд грн (2,96 млрд штук) та монет – на 3 млрд грн (13,5 млрд штук).

За даними Національного банку, за дев’ять місяців 2020 року обсяг готівки зріс на 90,8 млрд грн або на 21,4%.

Нагадаємо, в вересні обсяг готівки зріс на 7,2 млрд грн порівняно з серпнем 2020 року (508,6 млрд грн).

Проте, незважаючи на зростання готівки в обігу, її питома вага в грошовій масі залишається практично на рівні минулих років.

Основний фактор зростання готівки в обігу – зменшення готівкових надходжень до кас банків за платіжними картками, за придбану іноземну валюту та торговельної виручки.

Також з початку року зросла кількість безготівкових операцій. За цей період українці здійснили безготівкових операцій на 1,5 трлн грн або 55,2% від суми всіх операцій із платіжними картками.

Середня кількість банкнот на одного українця становила 71 штуку, а монет (у тому числі 1, 2 та 5 грн) – 187 штуки.

З 1 жовтня 2020 року усі гривневі банкноти випуску до 2003 року та монети 25 копійок перестали бути засобом платежу під час здійснення розрахунків готівкою та будуть вилучені з обігу упродовж трьох років.

Зміни спрямовані на оптимізацію готівкового обігу національної валюти та спрощення розрахунків. Відтак банкнотно-монетний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 грн) та 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1000 грн).

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