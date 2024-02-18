Які популярні продукти подорожчають найближчим часом: список

За прогнозами експертів, підійметься вартість на овочі

В Україні зросли ціни на деякі продукти. Однак найближчим часом ця група товарів, ймовірно, розшириться.

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Today назвав список продуктів, які подорожчають. За прогнозами експертів, вартість на продукцію овочевої групи підійметься, особливо на початку весни. Зокрема ціни зростуть на такі продукти:

риба та морепродукти;

хліб і хлібобулочні вироби;

молоко та продукти з молока;

кава;

какао та шоколадні кондитерські вироби;

алкогольні напої.

Водночас аналітики вважають, що ціни на деякі товари можуть залишитися без змін. Найімовірніше не дорожчатимуть:

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соняшникова олія;

яйця;

м’ясо та птиця;

крупи та бобові.

Однак раніше, ми повідомляли, що протягом січня 2024 року в Україні здорожчали більшість молочних продуктів. Імовірно, ціни продовжать лізти догори і надалі.

Також до березня 2024 року в Україні цибуля стане дефіцитним продуктом, вона дорожчатиме. Картопля теж стане дорожчою, ніж зараз – її продаватимуть за ціною щонайменше 36 грн за кілограм, пишуть аналітики.

Керівник «АПК-інформ: овочі та фрукти» Олександр Хорев розповів, що в овочевий бізнес зайшло багато новачків. У результаті засіяли величезні площі, але з урожайністю склалося далеко не у всіх.