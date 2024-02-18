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Які популярні продукти подорожчають найближчим часом: список

Наталія Порощук
glavcom.ua
Які популярні продукти подорожчають найближчим часом: список
Риба та морепродукти стануть дорожчими найближчим часом
фото з відкритих джерел

За прогнозами експертів, підійметься вартість на овочі

В Україні зросли ціни на деякі продукти. Однак найближчим часом ця група товарів, ймовірно, розшириться.

Today назвав список продуктів, які подорожчають. За прогнозами експертів, вартість на продукцію овочевої групи підійметься, особливо на початку весни. Зокрема ціни зростуть на такі продукти:

  • риба та морепродукти;
  • хліб і хлібобулочні вироби;
  • молоко та продукти з молока;
  • кава;
  • какао та шоколадні кондитерські вироби;
  • алкогольні напої.

Водночас аналітики вважають, що ціни на деякі товари можуть залишитися без змін. Найімовірніше не дорожчатимуть:

  • соняшникова олія;
  • яйця;
  • м’ясо та птиця;
  • крупи та бобові.

Однак раніше, ми повідомляли, що протягом січня 2024 року в Україні здорожчали більшість молочних продуктів. Імовірно, ціни продовжать лізти догори і надалі.

Також до березня 2024 року в Україні цибуля стане дефіцитним продуктом, вона дорожчатиме. Картопля теж стане дорожчою, ніж зараз – її продаватимуть за ціною щонайменше 36 грн за кілограм, пишуть аналітики. 

Керівник «АПК-інформ: овочі та фрукти» Олександр Хорев розповів, що в овочевий бізнес зайшло багато новачків. У результаті засіяли величезні площі, але з урожайністю склалося далеко не у всіх.

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Теги: українці овочі продукти Україна ціни

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