Коли може припинитися нарахунок пенсії на картку: роз'яснення

Для продовження виплат громадяну, який зарєстрований як ВПО до 24 лютого 2022 року, держава має отримати підтвердження, що пенсіонер живий і сам користується своєю карткою

Банківські картки для отримання пенсії, навіть якщо по них немає руху коштів, не блокуються

Якщо пенсіонер із числа внутрішньо переміщених осіб, який став на облік як ВПО до 24 лютого 2022 року, не користується своєю банківською карткою протягом тривалого періоду, пенсія такій особі до моменту зʼясування обставин пенсія не перераховується на картковий рахунок. Про це повідомило Мінсоцполітики.

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«Якщо пенсіонер з числа внутрішньо переміщених осіб, який став на облік як ВПО до 24.02.2022 року, не користується своєю банківською карткою протягом тривалого періоду (не менше шести місяців), і по такій картці немає руху коштів, пенсія такій особі продовжує нараховуватись. Але до моменту зʼясування обставин пенсія не перераховується такій особі на її картковий рахунок», – йдеться в повідомленні.

Чи можуть заблокувати банківський рахунок

Важливо, що банківські картки для отримання пенсії, навіть якщо по них немає руху коштів, не блокуються.

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У Мінсоці пояснили, що норми про блокування немає у законодавстві чи нормативних актах, які регулюють сферу соціального забезпечення. Крім того, здійснювати подібне міністерство не може, оскільки не має ані відповідних повноважень, ані технічної можливості впливати на діяльність банків із блокування банківських карток.

Чому припиняється перерахунок грошей на картку

Щодо припинення перерахування грошей на карту пенсіонера, то причина такого заходу полягає в тому, що значна частина з тих, хто зареєстрований як ВПО до 24 лютого 2022 року, проживає на тимчасово окупованій території.

«В такій ситуації держава не має можливості оперативно зʼясовувати інформацію щодо того, чи власник картки не втратив до неї доступ (і нею згодом можуть скористатися шахраї) і чи є власник живим, адже під час війни ризики смерті чи зникнення людини, на жаль, зростають в рази», – пояснили у відомстві.

Для продовження виплат такій особі держава має отримати підтвердження, що пенсіонер живий, і сам користується своєю карткою. До моменту, поки пенсіонер не підтвердить свою особу, пенсія їй і далі нараховується Пенсійним фондом, але не перераховується на картку.

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Як тільки людина виходить на зв'язок і підтверджує свою особу, нараховані виплати перераховуються на її рахунок.

Як підтвердити особу

Пенсіонери, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, можуть пройти ідентифікацію в будь-якому відділенні Ощадбанку. Однак лише якщо вони перебувають на підконтрольній Україні території.

Якщо ж пенсіонер перебуває поза Україною чи на тимчасово окупованих територіях, ідентифікацію можна пройти двома способами.

авторизуватися в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ) за допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія. Підпис» (його можна створити за допомогою мобільного застосунку Єдиного державного веб-порталу електронних послуг)

звернутися до закордонної дипломатичної установи України за отриманням документа про посвідчення факту, що особа жива. Отриманий документ разом із письмовою заявою про продовження виплати пенсії, написаною в довільній формі, треба надіслати поштовим відправленням територіальному органу ПФУ за місцем перебування на обліку. Саму заяву можна також подати через веб-портал електронних послуг ПФУ. До нього необхідно додати якісну скановану копію документа про посвідчення того, що особа є живою, з використанням електронного цифрового підпису.

Нагадаємо, що певні категорії громадян мають право на дострокове призначення пенсії за віком.

До слова, щороку в Україні збільшується кількість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Зараз для цього треба мати не менш як 31 відпрацьований рік.