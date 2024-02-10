Україна обіграла Польщу в хокейній кваліфікації Олімпіади-2026

Ця перемога вивела Україну на перше місце в групі

Збірна України з хокею зіграла другий матч в олімпійській прекваліфікації з хокею. У другому турі українці обіграли Польщу.

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Україна в олімпійській прекваліфікації бореться за перемогу в групі. Саме вона дає право участі в основному раунді кваліфікації, який визначатиме список учасників олімпійського турніру з хокею, що відбудеться у 2026 році.

Українські хокеїсти обіграли господарів льоду, збірну Польщі, у серії булітів. Основний час завершився з рахунком 2:2, в овертаймі голів забито не було. У серії булітів вдалішими виявилися українські хокеїсти.

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Польща вийшла вперед вже у першому періоді. Відновити паритет у рахунку Україна змогла у другому періоді – відзначився Денис Бородай.

Утримати нічийний результат до кінця 20-хвилинки не вдалося: після нереалізованої атаки Денискіним ворота українців вразив Марцін Колуш. На початку третього періоду Україна вдруге зрівняла рахунок. Євген Ратушний вразив ворота поляків, пробивши поміж ніг голкіперові.

Основний час матчу закінчився з рахунком 2:2. Це означало, що переможця мав виявити овертайм або ж серія булітів. В овертаймі, який пройшов за форматом 3х3 (по три гравці замість п'яти), команди шайб не закидали. У серії булітів Україна перемогла – 2:1.

Олімпійська прекваліфікація. Другий тур

Польща – Україна 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:2)

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Ця перемога вивела Україну на перше місце прекваліфікаційного турніру на Олімпіаду. Для виходу далі Україні в останньому турі достатньо обіграти Естонію.

Група J

Україна – 5 очок (2 матчі), 6:2 (різниця шайб) Польща – 4 очки (2 матчі), 6:2 Республіка Корея – 3 очки (2 матчі), 4:6 Естонія – 0 очок (2 матчі), 2:8

Матчі заключного туру в групі України відбудуться у неділю, 11 лютого:

неділя, 11 лютого, 17:30. Україна – Естонія.

неділя, 11 лютого, 21:15. Республіка Корея – Польща.

Нагадаємо, збірна України з хокею стартувала в олімпійській прекваліфікації з хокею. У матчі першого туру українці обіграли команду Республіки Кореї з рахунком 4:0.