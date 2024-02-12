Мільйонери-безхатченки. Список заможних нардепів, що орендують житло за кошт держави?

Під час війни з держбюджету депутатам виплачуються мільйони на покриття витрат на житло

На початку IX скликання Верховної Ради із тодішнім першим віцеспікером, а нині головою Ради Русланом Стефанчуком трапився конфуз. Він попросив компенсацію з бюджету за орендовану столичну квартиру, яку винаймав… у своєї тещі.

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Стефанчук скористався законним правом на відшкодування, але через неоднозначність такого гешефту, яку засудило суспільство, врешті змінив своє рішення.

«Після того, як я зрозумів, що воно (право на оренду житла – «Главком») створює якийсь негативний імідж, я повернув ці гроші за два місяці і відмовився від подальшої компенсації. Тому що мій дідусь мені говорив: навіть якщо ти маєш право, але це пахне погано, відмовся, бо тобі на користь не піде», – сказав парламентар в одному з інтерв’ю.

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Водночас заповіт дідуся Стефанчук не взяли до уваги інші депутати. Вони вистроїлися у довжелецьку чергу за «халявними» бюджетними грішми.

Наприклад, у перші чотири місяці 2022 року компенсацію за житло отримав 141 нардеп. За інформацією руху «Чесно», загальна сума виплат склала понад 7 млн грн.

Згідно із Законом України «Про статус народного депутата», у витратах на забезпечення діяльності Верховної Ради передбачаються кошти на оренду житла або винайм готельного номера. Вони виділяються народному депутату на підставі його заяви та копії документа, до якого внесені відомості про місце його проживання, апарат Ради видає кошти в розмірі, визначеному кошторисом. Право на отримання таких коштів мають народні депутати, не забезпечені житлом у Києві, і місце їх проживання, відповідно реєстрації, розташоване на відстані понад 30 км від столиці (стаття 35 закону). Народному депутату протягом всього строку виконання повноважень щомісячно видаються кошти для компенсації вартості проїзду, оренди житла або винайму готельного номера, а також відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, у розмірі місячної заробітної плати народного депутата, що не підлягають оподаткуванню (стаття 32 Закону).

«Главком» вивчив цю ситуацію під іншим кутом – крізь призму статків, які декларують депутати Верховної Ради. За допомогою реєстру декларацій, який наприкінці минулого року знову став публічним, редакція натрапила на непересічних любителів компенсацій з мандатом.

Мільйонери зі значком депутата

Небагатослівний позафракційний нардеп Сергій Магера з Донеччини (за чотири роки – 13 виступів у парламенті) в електронних деклараціях за 2020-2022 роки відобразив 533,6 тис. грн отриманих виплат за оренду житла. У середньому, це близько 20 тис. грн у місяць.

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Окремо за вказаний період парламентар отримав 270 тис. грн компенсації вартості проїзду територією країни.

Формально обранець Магера підпадає під законодавчі критерії «безхатченка» – жодної нерухомості у столиці.

Тому й оселився цей чоловік у номері на 16 «квадратів», що у парламентському готелі «Київ».

Що стосується задекларованого житла сім’ї нардепа, то воно нині залишилося в окупованому Маріуполі (квартира площею 60,4 кв. м – дружини і квартира площею 46 кв. м – ймовірно матері).

В електронних деклараціях за 2020-2022 роки нардеп Сергій Магера відобразив 533,6 тис. грн виплат за оренду житла фото: Сергій Магера/Facebook

Дійсно, депутатові, який втратив житло у зруйнованому та окупованому Маріуполі, можна поспівчувати. Але тепер увага: на момент одержання перших бюджетних компенсацій (2020 рік) Сергій Магера був офіційним мільйонером – лише на банківському рахунку лежало 23,5 млн грн! І це не рахуючи задекларованої готівки на коштів дружини.

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Станом на початок 2023 року, нардеп Магера продовжував тримав у банку 21,7 млн грн.

На момент одержання перших бюджетних компенсацій (2020 рік) обранець був офіційним мільйонером дані реєстру декларацій

Ще один «важковаговик», нардеп від забороненої в Україні ОПЗЖ Володимир Кальцев відзвітував: у 2019 році отримав 79 тис. грн компенсації за оренду житла в столиці, а в 2022 році – 236,2 тис. грн.

Доларовий мільйонер, нардеп від забороненої в Україні ОПЗЖ Володимир Кальцев не полінувався взяти 300 тис. грн компенсації з бюджету дані відкритих джерел

При цьому політик абсолютно не приховував, що є доларовим мільйонером. В е-декларації за 2022 рік Кальцев зазначив, що взяв і позичив одному громадянину $3,59 млн власних коштів.

В е-декларації за 2022 рік Кальцев зазначив, що $3,59 млн власних коштів він комусь позичив дані реєстру декларацій

Мажоритарник-«слуга» із Тернопільщини Володимир Гевко за 2021-2022 роки вибрав 474,5 тис. грн «житлової» компенсації. Він, як і вищезгадані Магера та Кальцев, немає житла у Києві. У декларації політик зазначив оренду столичної квартири площею 62,4 кв. м, яку йому покриває бюджет.

Декларація за 2022 рік Володимира Гевка: готівки – 1,75 млн грн, $115 тис. і 75 тис. євро. Це не завадило депутату брати ще й компенсацію з бюджету фото: Володимир Гевко/Facebook

Що цікаво: декларація за 2022 рік нардепа Гевка – майорить контрастом. На фоні невеликої суми компенсацій його накопичення готівкою явно вказують, що депутат не бідує: 1,75 млн грн, $115 тис. і 75 тис. євро.

Можна сюди доплюсувати й заощадження дружини обранця – 2,17 млн грн і $40 тис. готівкою.

Ще один іногородній «слуга» Олег Колєв у 2019-2022 роках задекларував 793,6 тис. грн компенсації за житло. Вказав, що перших півтора року жив у готелі «Київ», а потім з’їхав на орендовану квартиру.

Іногородній «слуга» Олег Колєв у 2019-2022 роках задекларував 793,6 тис. грн компенсації за житло фото: Олег Колєв/Facebook

Натомість остання декларація політика демонструє фінансову стійкість політика: $134 тис. готівкою і 1,2 млн грн на банківських рахунках.

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Інший маловідомий депутат від партії «Слуга народу», адвокат із Одещини Олександр Ткаченко також відобразив у деклараціях 771,1 тис. грн компенсації за оренду житла протягом 2019-2022 років.

Протягом 2019-2022 років Олександр Ткаченко отримав від держави майже 800 тис. грн компенсації за оренду житла у столиці фото: Олександр Ткаченко/Facebook

Цікаве спостереження: наприклад, за перший неповний рік роботи (Верховна Рада IX скликання набула повноважень наприкінці серпня 2019 року) молодому обранцю було нараховано 76 тис. грн відшкодувань за оренду житла у столиці. У той же час він засвітив у своїй декларації 3 млн грн готівки.

Список народних депутатів, котрі вже відобразили у деклараціях відомості про отриману компенсацію за оренду житла або винайм готельного номеру

(для перегляду – натисніть на документ)

Робота для антикорупціонерів

Слідкувати, наскільки законно подібні виплати отримують народні обранці (закон про статус народного депутата тут ні до чого, бо, як відомо, диявол криється в деталях), покликані антикорупційні органи. Певний прогрес у цьому питанні було продемонстровано на Верховній Раді VIII скликання. За даними Національного антикорупційного бюро, у грудні 2019-березні 2020 року детективи та прокурори притягнули до відповідальності п’ятьох народних депутатів, які отримали понад 2,6 млн грн компенсації за житло. Троє підозрюваних відшкодували сплачені їм 1,5 млн грн, не чекаючи вироку суду.

Показова «ревізія» отриманих виплат відбулася з нардепом VIII скликання, міністром промполітики і головою ОДА часів Януковича Дмитром Колєсніковим. Вона тривала з літа 2020 року і закінчилося наприкінці січня 2024 року.

фото з відкритих джерел

Спочатку Вищий антикорупційний суд визнав невинуватим та виправдав Дмитра Колєснікова, обвинуваченого у зловживанні владою (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу). Суд зробив висновок: прокуратура неправильно кваліфікувала дії екснардепа.

За даними досудового розслідування, з грудня 2014 і до грудня 2018 року обвинувачений політик отримував бюджетні компенсації вартості винайму готельного номера у держпідприємстві «Готельний комплекс «Київ». Для цього він власноруч написав заяву на керівництво Апарату Верховної Ради, в якій зазначав, що не має у Києві житла. Тож просив поселити його у відомчому готелі парламенту, пославшись на Закон України «Про статус народного депутата України».

Усього за вказаний період управління справами Верховної Ради перерахувало Колєснікову 758,2 тис. грн компенсації за оренду готельного номера.

Разом з тим, як з’ясувала Спеціалізована антикорупційна прокуратура, у власності екснардепа Колєснікова на момент його обрання до парламенту у 2014 році була чотирикімнатна квартира площею 187,80 кв. м у Києві. Крім цього, у спільній сумісній власності з дружиною він володів іще однією столичною квартирою на 40,8 «квадратів». У суді прокурор просив для обвинуваченого чотири роки тюрми і штраф 17 тис. грн.

Обвинувачений категорично не погоджувався з позицією антикорупційної прокуратури. При цьому визнав: дійсно має дві квартири, але на той час перестав жити зі своєю дружиною. Причина – неприязні стосунки.

«Тому він, «як справжній мужчина», залишив згадані квартири дружині для проживання та за своїми моральними принципами не міг користуватися цим майном. З огляду не зазначене, обвинувачений вважає себе таким, що не має власного житла у місті Києві», – йшлося у вироку.

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Апеляційний суд на вимогу прокуратури скасував цей вирок і відправив справу на новий розгляд. І – о диво: екснардеп Колєсніков уклав із прокурором угоду про визнання винуватості! Як результат, обвинувачений відкупився від тюрми, перерахувавши 1 млн грн на «Армію Дронів».

«…він щиро розкаюється у вчиненому, йому дуже соромно за свій вчинок; одним своїм вчинком він перекреслив 30 років своєї бездоганної репутації», – переповідав суд слова колишнього нардепа Дмитра Колєснікова, який «погорів» на компенсації на житло.

Віталій Тараненко, «Главком»