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    Економіка та фінанси

    В Україні встановили рекордну середню зарплату для розрахунку пенсій

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    В Україні встановили рекордну середню зарплату для розрахунку пенсій - В Україні встановили рекордну середню зарплату для розрахунку пенсій
    В Україні встановили рекордну середню зарплату для розрахунку пенсій

    Середня зарплата склала 13 320,55 гривень

    Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати за грудень 2020 року. Середня зарплата склала 13 320,55 гривень.

    Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

    ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати для розрахунку пенсій за 2020 рік в сумі 10 340,35 гривень.

    Що стосується рівня за листопад 2020 го, він склав 10634,72 грн, а за жовтень – 10887,46 грн. Примітно, що показник середньої зарплати для розрахунку пенсій за грудень на 2685,83 грн перевищує рівень листопада і на 2980,2 грн – середню суму за 2020 рік.

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    Цей показник публікується в поточному місяці за позаминулий, тобто в лютому – за грудень.

    Саме він фігурує у формулі розрахунку пенсії в так званому коефіцієнті зарплати (він множиться на базу пенсії і коефіцієнт стажу), який рахується щомісяця як співвідношення зарплати людини за певний місяць до середньої зарплати по країні за цей же час.

    До слова, український прем'єр очікує на запуск накопичувальної пенсійної системи до кінця року. 

    Станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11,1 млн пенсіонерів, з яких 2,7 млн – працюють.

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    Теги: зарплата Пенсійний фонд пенсія час стаж
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