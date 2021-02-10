Пенсійний фонд затвердив показник зарплати для розрахунку виплат

У Пенсійному фонді порахували, що за рік середня зарплата виросла на 12,3%

Середня зарплата за грудень склала 13 320,55 гривень

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за грудень 2020 року, який згідно із законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії. Отже, середня зарплата за грудень склала 13 320,55 гривень.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Затверджено показник середньої заробітної плати за грудень 2020 року та за 2020 рік

Крім того, Фонд затвердив показник середньої заробітної плати для розрахунку пенсій за 2020 рік в сумі 10 340,35 гривень.

Затверджено показник середньої заробітної плати за грудень 2020 року та за 2020 рік

Таким чином, за рік середня зарплата виросла на 12,3%. За 2019 рік цей показник становив 9205,19 гривень.

За даними Держстату, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень 2020 року склала 11 591 гривню. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%.

До слова, український прем'єр очікує на запуск накопичувальної пенсійної системи до кінця року.

Станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11,1 млн пенсіонерів, з яких 2,7 млн – працюють.

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