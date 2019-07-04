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    Економіка та фінанси

    В Україні з початку року попит на електромобілі зріс на 58%

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    Лідером в частині легкових електрокарів залишається Nissan Leaf - В Україні з початку року попит на електромобілі зріс на 58%
    Лідером в частині легкових електрокарів залишається Nissan Leaf

    91% зареєстрованих в Україні у 2019 році електромобілів раніше були в експлуатації - «Укравтопром»

    В Україні за перші 6 місяців 2019 року зареєстрували 3185 автомобілів - це на 58% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

    Про це повідомляє асоціація автовиробників України «Укравтопром».

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    Зазначається, що більшість електрокарів (2964) купили для власних цілей, але  221 електромобіль зареєстрували компанії для комерційного використання.

    В «Укравтопромі» підкреслили, що 91% зареєстрованих в Україні у 2019 році електромобілів раніше були в експлуатації.

    «Лідером в частині легкових електрокарів залишається Nissan Leaf. З січня по червень 1550 автомобілів цієї моделі отримали українські номери», - йдеться у повідомленні.

    На другоміу місці - Tesla Model S (253 реєстрацій), на третьому - BMW i3 (189 авто).

    Четвертий за популярністю - FIAT 500e, його обрали 135 українців, замикає п’ятірку Renault Zoe - 134 шт.

    «У комерційному сегменті кращий результат у Renault Kangoo Z.E. – 206 реєстрацій за півроку», - заявили в «Укравтопромі».

    Нагадаємо, у травні 2019-го українці купили та поставили на облік 643 електромобіля: 610 легкових та 33 комерційних. У порівняні з травнем минулого року попит на легкові електромобілі виріс майже у півтора рази, а на комерційні - на 43%.

    Серед комерційних електромобілів, які купували українці у травні, не було нових машин. За травень зареєстровано 31 електромобіль моделі Renault Kangoo Z.E, ще дві машини - Nissan e- NV200.

    Водночас у травні українці зареєстрували 86 нових легкових електромобілів та 524 старих.

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