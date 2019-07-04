В Україні з початку року попит на електромобілі зріс на 58%



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Лідером в частині легкових електрокарів залишається Nissan Leaf

91% зареєстрованих в Україні у 2019 році електромобілів раніше були в експлуатації - «Укравтопром»

В Україні за перші 6 місяців 2019 року зареєстрували 3185 автомобілів - це на 58% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України «Укравтопром».

Зазначається, що більшість електрокарів (2964) купили для власних цілей, але 221 електромобіль зареєстрували компанії для комерційного використання.

В «Укравтопромі» підкреслили, що 91% зареєстрованих в Україні у 2019 році електромобілів раніше були в експлуатації.

«Лідером в частині легкових електрокарів залишається Nissan Leaf. З січня по червень 1550 автомобілів цієї моделі отримали українські номери», - йдеться у повідомленні.

На другоміу місці - Tesla Model S (253 реєстрацій), на третьому - BMW i3 (189 авто).

Четвертий за популярністю - FIAT 500e, його обрали 135 українців, замикає п’ятірку Renault Zoe - 134 шт.

«У комерційному сегменті кращий результат у Renault Kangoo Z.E. – 206 реєстрацій за півроку», - заявили в «Укравтопромі».

Нагадаємо, у травні 2019-го українці купили та поставили на облік 643 електромобіля: 610 легкових та 33 комерційних. У порівняні з травнем минулого року попит на легкові електромобілі виріс майже у півтора рази, а на комерційні - на 43%.

Серед комерційних електромобілів, які купували українці у травні, не було нових машин. За травень зареєстровано 31 електромобіль моделі Renault Kangoo Z.E, ще дві машини - Nissan e- NV200.

Водночас у травні українці зареєстрували 86 нових легкових електромобілів та 524 старих.