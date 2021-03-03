Сонячна енергетика у Києві: як зросла кількість домашніх електростанцій минулого року

Усього в столиці в 2020 році підключено до мереж 41 домашню сонячну електростанцію

Протягом 2020 року до столичних електромереж було підключено 41 домашню сонячну електростанцію (СЕС). За даними компанії «ДТЕК Київські електромережі», таким чином їх загальна кількість зросла на 20% – до 222.

«У 2020 році загальна кількість СЕСд збільшилася на 41 одиницю, або на 20%. Сьогодні в Києві підключено до мережі і видають «зелені» кВт 222 сонячні електростанції», – цитує пресслужба компанії гендиректора «ДТЕК Київські електромережі» Дениса Бондаря.

Відзначається, що в трійку регіонів-лідерів за кількістю встановлених домогосподарствами СЕС входять Дніпропетровська (4184), Тернопільська (2512) і Київська (2350) області. Раніше Держагентство з енергоефективності та енергозбереження України повідомляло, що в 2020 році до мереж операторів системи розподілу України приєднано 8 тис. просьюмерів, внаслідок чого кількість сонячних електростанцій в Україні зросла на 36%.

Загальна кількість домашніх СЕС в країні зараз становить 30 тис. Як повідомлялося, «зелена» енергетика в 2020 році залучила понад 1,24 млрд євро інвестицій в Україну, з яких 1,2 млрд було вкладено в створення 1,6 ГВт нових генеруючих електроенергетичних потужностей з відновлюваних джерел (ВДЕ). 46 млн євро було інвестовано в минулому році в проекти з енергоефективності через програму «теплих кредитів» і Енергосервіс.

Раніше стало відомо, що компанія ДТЕК «Київські регіональні електромережі» за шість місяців 2020 року підключила до мереж майже 300 домашніх сонячних електростанцій у Київській області, що збільшило кількість таких СЕС в регіоні до 2082.