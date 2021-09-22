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    Економіка та фінанси

    В Україну завезли 4 тонни інфікованого м'яса. Держспоживслужба вживає заходів

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    Держспоживслужба закликає громадян звертатися до відповіних органів у разі виявлення інфікованого м'яса - В Україну завезли 4 тонни інфікованого м'яса. Держспоживслужба вживає заходів
    Держспоживслужба закликає громадян звертатися до відповіних органів у разі виявлення інфікованого м'яса
    Фото з відкритих джерел

    Заражений продукт було ввезено з Польші

    На Волині до Держпродспоживслужби надійшло повідомлення про виявлені випадки зараження м’яса курятини та індичатини вірусом сальмонели. Інфіковане м’ясо було ввезено з Польщі. Про це повідомляє Держпродспоживслужба Волинської області.

    «На початку вересня було виявлено вірус Salmonella в понад 4 тис. кг крил індички механічного обвалювання, що експортувалися в Україну з Польщі», – повідомили у відомстві.

    16 вересня Держспоживслужба вже повідомляла про виявлення Salmonella Enteritidis у 180 кг курятини, які також було ввезено до України з Польщі.

    Наразі Держпродспоживслужба просить у разі виявлення інфікованої продукції вжити заходів щодо вилучення її з обігу та проінформувати відповідні органи.

    До слова, в Україні ціни на продукти, зокрема на куряче філе, яловичину та свинину у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 19,6%, 12,2% і 4,2% відповідно.

    Також нагадаємо, що із початку року в Україні подорожчала низка продуктів. Зокрема, значно виросли ціни на олію, цукор та певні види м’яса.

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    Теги: Польща продукти Україна мясо
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    В Україну завезли 4 тонни інфікованого м'яса. Держспоживслужба вживає заходів