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    Події в Україні

    В Україну завезли морозиво з отруйним складником

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    Морозиво повинні вилучити з обігу - В Україну завезли морозиво з отруйним складником
    Морозиво повинні вилучити з обігу
    Фото з відкритих джерел

    Етиленоксид – отрута для теплокровних тварин і людини, яка має наркотичну, канцерогенну дію

    На прилавки українських потрапило морозиво компанії Маcromex SRL, Campia-Turzii з небезпечною для здоров'я добавкою. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

    Як повідомляється, морозиво доставили до Києва, на вул. Петра Григоренка, 43 (ТОВ «Метро Кеш енд Керрі Україна»). Відповідно до закону, всі продавці зобов'язані вилучити продукцію з обігу і письмово повідомити про це контролювальні органи.

    У відомстві пояснили, що етиленоксид – отрута для теплокровних тварин і людини, яка має наркотичну, канцерогенну дію. Така добавка може бути в морозиві Mars.

    Як раніше писав «Главком», новий продукт, що може бути небезпечним для дітей, вільно продають у магазинах Києва. Ідеться про заморожений енергетик, який на вигляд мало відрізняється від звичайного морозива.

    Нагадаємо, раніше заслужена лікарка України Ольга Богомолець попередила про отруйну рослину борщівник.

    Також раніше у місті Кременчук Полтавської області місцева жителька купила в супермаркеті свинину на шашлик і виявила там уламок від медичної голки.

    Теги: продукти Україна харчування
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    В Україну завезли морозиво з отруйним складником