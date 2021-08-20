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    В Україні подорожчало м'ясо

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    Найбільше зросла ціна курятини та яловичини - В Україні подорожчало м'ясо
    Найбільше зросла ціна курятини та яловичини
    Фото з відкритих джерел

    Знову зросли ціни на курятину, свинину та яловичину

    В Україні ціни на продукти, зокрема на куряче філе, яловичину та свинину в липні 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 19,6%, 12,2% і 4,2% відповідно. Про це повідомив Держстат.

    Якщо в грудні минулого року куряче філе в середньому коштувало 91,71 грн за кілограм, то в липні 2021 року його ціна становить 109,7 грн за кілограм (подорожчало з початку року на 19,6%).

    У грудні минулого року яловичина в середньому коштувала 144,82 грн за кілограм, а в липні її ціна становила 162,45 грн за кілограм (ціна зросла з початку року на 12,2%).

    У грудні минулого року свинина в середньому коштувала 115,86 грн за кілограм, а в липні – 120,67 грн за кілограм (подорожчала на 4,2%).

    За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в липні в річному вираженні – в порівнянні з липнем 2020 року склала 10,2%, прискорившись з 9,5% в червні.

    Відзначається, що за січень-липень 2021 року інфляція склала 6,5%.

    Нагадаємо, із початку року в Україні подорожчала низка продуктів. Зокрема за сім місяців значно виросли ціни на олію, цукор та певні види м’яса.

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    Теги: інфляція Держстат продукти ціни
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    В Україні подорожчало м'ясо