Чому в Україні неможливо побудувати диктатуру

Диктатура у сучасному світі: міф чи реальна загроза?

Вчергове нагадую всім нашим «свідкам диктатури» зі страху чи з надії: побудувати повноцінну диктатуру у сучасному світі практично неможливо без високо маржинальної ресурсної ренти чи підтримки такого режиму ззовні.

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Ресурсами можуть бути природні ресурси (нафта, алмази, метали) або масова дешева робоча сила. Підтримку такому режиму ззовні наразі може (поки що) надавати тільки Китай. Інші вже не можуть. Росія теж не може.

У України з ресурсів нема ані першого, ані другого у достатній кількості. Надійне партнерство з Китаєм вже теж неможливе.

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Тому мрієте ви про ефективну диктатуру або боїтесь неефективної – можете припиняти.

Головним викликом політично було і залишиться не стати після війни країною самовбивчого лівого чи правого популізму, що перемагатиме на цілком конкурентних виборах.

От цього треба уникнути. А не боятися фантомів. Чи сподіватися на них.