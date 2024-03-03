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Рекордне збиття літаків РФ: як змінилася ситуація на південному фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Рекордне збиття літаків РФ: як змінилася ситуація на південному фронті
Росіяни тримають свою авіацію подалі від українських Повітряних сил
фото з відкритих джерел

Протягом тижня на півдні окупанти випустили лише одну керовану авіабомбу

Через масову втрату літаків РФ почала більш обережно застосовувати судна на півдні України. На цій ділянці фронту суттєво знизилася активність авіації. Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«Вони (росіяни, – ред.) переорієнтовують її наразі на перебування над акваторією морів – Азовського або Чорного. Тільки звідти застосовують пуски ракет. Тобто засоби авіаційного ураження продовжують застосовувати, але дещо інші. Керовані авіабомби не застосовують вже протягом кількох діб», – розповіла Гуменюк.

Протягом тижня на півдні окупанти випустили лише одну керовану авіабомбу. Влучання сталося на відкритій площі, руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

«Однак, це збіглося за часом зі збиттям чергового Су на Сході, і ми побачили, як тактична авіація згрупувалася і повернулася на летовище», – наголосила Гуменюк.

Як повідомлялося, Повітряні сили збили черговий ворожий бомбардувальник Су-34. Літак було знищено у суботу, 2 березня.

У суботу, 2 березня, Повітряні сили України застосували зенітні керовані ракети по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35.

Нагадаємо, 1 березня Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще трьох ворожих винищувачів. 

Також українські військово-повітряні сили заявили, що російські військово-повітряні сили втратили у четвер, 29 лютого, три винищувачі-бомбардувальники Су-34. Якщо це підтвердиться, то збиті в останній день лютого літаки продовжать безпрецедентну серію успіхів української протиповітряної оборони.

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Теги: Україна літак авіація окупанти британська розвідка Генштаб розвідка Наталія Гуменюк росіяни

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