«Ще більш смертоносний»: СБУ показала тестування дрону Sea Baby (відео)

В рекордні терміни завдяки українському бізнесу, міжнародним донорам і українцям зібрано майже 300 мільйонів гривень на 35 морських дронів СБУ Sea Baby

Новий SeaBaby 2024 здатен доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів

Служба безпеки України продемонструвала перший морський дрон, який був виготовлений завдяки масштабному волонтерському збору. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Перший зразок у цій партії, який СБУ показала під час тестувань, отримав назву «Авдіївка». Він відрізняється від попереднього покоління, зокрема й зовнішнім виглядом. Sea baby 2024 року випуску – це дрон нового покоління, який вдосконалений і ще більш смертоносний для ворога.

«Майбутнє саме за технологічними підходами у війні. СБУ сьогодні намагається бути першою в цьому напрямку, і це реально вдається. У лавах служби ми виростили унікальних фахівців з морських дронів, аби й далі вдосконалювати і масштабувати роботу з очищення Чорного моря від ворога. Наша задача: знищувати окупантів і наближати Перемогу», – зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

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Як і кожна модель морських дронів, «Авдіївка» пройде повний цикл морських випробувань. У процесі команда розробників СБУ буде адаптувати новітнє бортове озброєння, спеціально сконструйоване та виготовлене для використання на багатоцільових платформах, якими є «Sea Baby».

«Новий SeaBaby 2024 має вдосконалені технічні характеристики, більшу бойову та маневрену спроможність. Він здатен доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. СБУ задумувала цей дрон як універсальну платформу, на якій буде розміщуватися різне озброєння», – розповів «Хантер», бригадний генерал СБУ.

СБУ зазначає, що саме за допомогою морських дронів Служба безпеки підірвала Кримський міст і вразила в цілому 11 російських військових кораблів.

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Нагадаємо, Україна значно модернізувала морські дрони Sea Baby. Тепер вони стали швидшими та потужнішими.

Раніше повідомлялося, що український морський безпілотник Magura 5 був представлений компанією Спецтехноекспорт під час проведення виставки International Defence Industry Fair (IDEF 2023). Вперше його застосували 1 лютого 2024 року, коли шість безпілотників потопили російський ракетний катер «Івановєц».