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Прем'єрка Естонії відмовилася «давати обіцянку», що не відправить військових до України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Прем'єрка Естонії відмовилася «давати обіцянку», що не відправить військових до України
Каллас наголосила, що рішення щодо відправки військ ухвалюватиме не вона
фото: Delfi

Кая Каллас: «Ми дуже хочемо, щоб Україна перемогла, щоб Росія програла і повернулася до своїх кордонів»

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас відмовилася гарантувати, що естонські Сили оборони не будуть направлені в Україну. Таку заяву Каллас оголосила під час виступу у парламенті, повідомляє ERR.

Депутати парламенту неодноразово запитували у Каллас, чи є в Естонії плани відправити солдатів на допомогу Києву. У відповідь прем'єр спочатку багаторазово повторила, що нічого подібного не обговорювалося і спробувала пояснити різницю в термінології.

«Про введення наземних військ мови ніколи не йшлося. Ніхто не говорив про відправлення наземних військ. В англійській мові це ground troops, troops on the ground або soldiers on the ground – це солдати в конкретній країні. Ба більше, різні країни це роблять, різні країни надсилають солдатів, щоб допомогти українцям із навчанням», – пояснила прем'єрка.

Після того як депутати від фракції Консервативної народної партії Естонії (EKRE) вкотре почали вимагати гарантій про те, що естонських військових до України не відправлять, Каллас наголосила, що це рішення ухвалюватиме не вона. Від естонської прем'єрки також вимагали гарантій, що Сили оборони Естонії не втручатимуться у воєнні дії.

«Я не даю таких обіцянок, тому що обставини можуть змінитися. За вашою інтерпретацією, здається, що втручанням може бути що завгодно. Наша військова допомога Україні теж може бути розцінена Росією як втручання, тому що ми дуже хочемо, щоб Україна перемогла, ми дуже хочемо, щоб Росія програла і повернулася до своїх кордонів», – відповіла Каллас.

Головною темою інфогодини під час виступу прем'єрки у парламенті стала ситуація із заявою президента Франції Емманюеля Макрона щодо іноземних на територію України.

Нагадаємо, Естонія вводить штрафи для власників авто з номерами РФ.

13 вересня 2023 року уряд Естонії заборонив в'їзд у країну машин із реєстраційними номерами РФ. Протягом шести місяців власники мали перереєструвати свої машини.

Стало відомо, що російське МЗС оголосило про заборону на в’їзд 347 топпосадовцям та політикам країн Балтії.

Повідомляється, що президент Литви Ґітанас Науседа підтримує введення військ деяких європейських країн на територію України

Читайте також: Захід відправить солдат до України? Як світ реагує на заяву Макрона
Теги: Естонія партії Україна президент солдат Кая Каллас військова допомога

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