Кількість справ про домашнє насильство в Україні б’є рекорди: похмура статистика

Кількість справ щодо домашнього насильства зростає рік до року – виключенням став лише перший рік війни

Протягом січня цього року зареєстровано вдвічі більше справ про домашнє насильство порівняно з 2023 роком

У січні 2024 року в Україні зареєстрували рекордну кількість справ про домашнє насильство. Про це повідомила платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Загалом протягом січня було зареєстровано 435 справ про домашнє насильство, що майже вдвічі більше ніж у січні минулого року. За даними аналітиків, кількість справ щодо домашнього насильства зростає рік до року – виключенням став лише перший рік повномасштабного вторгнення.

Торік в Україні було зареєстровано 2705 відповідних кримінальних проваджень, що на 11% більше, ніж у 2021 році (2432 справи). У 2023 році в середньому на місяць відкривали 225 кримінальних проваджень щодо домашнього насильства. Для порівняння, у 2020 році таких справ було 184, а у 2021 році – 202 провадження на місяць.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Загалом 10 351 справа щодо домашнього насильства була зафіксована в Україні за останні п'ять років:

2019 року – 1 068 справ;

2020 року – 2 213 справ;

2021 року – 2 432 справи;

2022 року – 1 498 справ;

2023 року – 2 705 справ.

Вперше статтю 126-1 про домашнє насильство внесли до Кримінального кодексу України у грудні 2017 року, а набула вона чинності у січні 2019 року. Перші справи у звітах Генпрокуратури з’явилися вже за три місяця.

Нагадаємо, у столиці запрацював дружній до жінок і дівчат простір «Вільна» на базі Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству. Найбільшим попитом користуються заходи щодо підтримки психоемоційного стану, групові зустрічі із психологинею, арттерапія та заняття, спрямовані на роботу з тілом та фізичне розвантаження.