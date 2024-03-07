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Єгор Чечеринда Військовослужбовець, майор ЗСУ

Про Соловій та Єфросиніну. Не бийте по своїх

glavcom.ua
Маша Єфросиніна і Христина Соловій посварилися під час інтерв'ю
фото з відкритих джерел

«Ми ще не виграли у війні зі страшним ворогом, але вже розпочали внутрішню гризню»

Про Соловій та Єфросиніну...

Ми ще не виграли у війні зі страшним ворогом, ще не захистили право на існування своєї нації та держави... Але вже розпочали внутрішню гризню й поділ на «москворотих» та «патріотів»...

Публічно звинувачуємо тих, хто бореться поруч з нами з ворогом у «крові на руках»... Вимагаємо негайного «каяття» та вибачень...

Зупиніться... Все це у нас буде можливість зробити після війни.. коли не буде екзистенційної загрози нашого спільного існування. Тоді – розберемося, – хто що робив і ким був до 24.02.24.

Якщо, звісно, саме тоді таке бажання виникне...

А зараз.. Не бийте по своїх... Хай вони і опинитися по наш бік лінії фронту вимушено, у силу зовнішніх обставин. Але вони зараз – разом з нами.. вони – тут...

P.S. Соловій не слухаю, Єфросиніну – не дивлюся... Вибачте, не мій «контент»... можливо, все написане – і не зовсім про них, але про тенденцію, яку відстежую останнім часом в соцмережах..

APD. Про історію, яка не вчить.

Отаман Симон Петлюра, очевидно, також вважав Гетьмана Скоропадського «москворотим» російським генералом.. Вельми активно воював з ним. А вже за пару років обидвоє поїхали до Європи доживати віку та писати мемуари...

Через 5 років більшовики дісталися до Петлюри і у Парижі. За 20 років Скоропадський загине під час бомбардування Німеччини...

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Джерело
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Теги: українці скандал Україна Маша Єфросиніна

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Єгор Чечеринда

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