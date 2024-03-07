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Литва передала Україні снаряди калібру 155 мм

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Литва передала Україні снаряди калібру 155 мм
Литва відправляє в Україну черговий пакет військової допомоги
фото з відкритих джерел

Кількість наданих боєприпасів не оголошувалась

Литва 7 березня повідомила про відправлення в Україну чергового пакета військової допомоги, який включає боєприпаси калібру 155 мм. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті Міноборони Литви.

«Ми надсилаємо те, чого зараз найбільше бракує Україні. Ми прислухаємося до їхніх прохань і продовжуємо нашу підтримку», – сказав глава литовського оборонного відомства Арвідас Анушаускас.

Водночас кількість наданих боєприпасів не оголошувалась.

Зазначається, що окрім постійної передачі військової техніки та обладнання, країна також активно бере участь у навчанні українських військових, надає послуги з лікування та реабілітації, готує експертні консультації, а також виділяє кошти в міжнародні фонди підтримки України.

Нагадаємо, на початку лютого в рамках нового пакету військової допомоги Литва передала Україні партію боєприпасів до гранатометів Carl-Gustaf.

Як повідомлялося, мільйон артилерійських снарядів калібру 155 мм, який Європейський Союз обіцяв передати Україні до березня 2024 року, остаточно доставлять в нашу країну до кінця поточного року. Про це на пресконференції в Києві заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

До слова, Організація Північноатлантичного договору підписала контракт на закупівлю боєприпасів калібру 155 мм на суму $1,2 млрд.

Читайте також: Україна отримала новий пакет військової допомоги від Литви
Теги: Литва Україна боєприпаси

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