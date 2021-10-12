В «Укрзалізниці» немає дефіциту вагонів, але є дефіцит тяги, – експерт

На думку Козаченка, на залізниці повинні дозволити використовувати приватну тягу

«Укрзалізниця» має вирішити проблему дефіциту локомотивів, через яку бізнес втрачає мільярди на перевезеннях, та реформувати компанію, дозволивши приватну тягу. Про це заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

«Локомотивів не вистачає. І це проблема, про яку ми говорили принаймні впродовж останніх 10 років. Так само говорили і про дефіцит вагонів. Але коли дозволили будувати та використовувати приватні вагони, ми за 2 роки зняли проблему дефіциту вагонів. У нас зараз навіть надлишок. А от локомотиви Укрзалізниця, як кажуть, відбивається до останнього патрона, не дозволяє приватним компаніям мати приватну тягу», – розповів Козаченко.

За його словами, через нездатність «Укрзалізниці» забезпечити ефективні перевезення, бізнес, зокрема аграрний, втрачає мільярди. Він наголосив: влада має реформувати компанію та дозволити зайти на ринок приватним перевізникам, які зруйнують монополію «Укрзалізниці».

«Ми вже втрачаємо дуже багато. Ніхто не може порахувати, але йдеться про мільярди гривень, які втрачають наші селяни від того, що логістика потребує вдосконалення. І тут цей державний монополізм… цю монополію треба зламати», – пояснив Козаченко.

На його думку, на залізниці повинні дозволити використовувати приватну тягу, як це зробили в ЄС, що створить конкуренцію та дозволить покращити якість залізничних послуг.

Нагадаємо, раніше Тимчасова слідча комісія ВР з питань перевірки УЗ визнала, що «Укрзалізниця» перебуває в критичному стані через корупцію та непрофесійність керівництва.

Водночас у ЦТС зазначали, що в останні місяці оборот вантажних вагонів на залізниці знову виріс, що негативно позначається на роботі бізнесу, та наголосили на необхідності термінового проведення реформи компанії та інвестицій в модернізацію інфраструктури.