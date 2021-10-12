Французька компанія купила найбільшого українського виробника сирів

Скільки коштує угода – не повідомляється

Французький Lactalis розширюватиме виробництво в Україні

Французька молочна корпорація Lactalis Group завершила покупку бізнесу корпорації Bel Group у Німеччині, Італії та Україні, в тому числі європейського бренду Leerdammer і найбільшого українського виробника сиру Bel Shostka Ukraine (ТМ «Шостка», «Весела Корівка», «Kiri»). Угода завершилася 30 вересня. Про це інформує Уніан.

«Всі попередні умови угоди були виконані, в тому числі безумовне схвалення злиття, отримане від Європейської комісії 26 серпня», – йдеться в повідомленні.

При цьому сума угоди не розголошується.

Зазначається, що придбання Bel Shostka Ukraine дозволить французькій Lactalis розширювати свій український бізнес, де компанія працює останні 25 років.

Французькі корпорації Lactalis Group і Bel Group в березні 2021 року оголосили про угоду, в тому числі продаж українського бізнесу Bel Shostka Ukraine. Компанія Bel Shostka Ukraine була створена в 1981 році. У 2005 році підприємство створило і вивело на ринок бренд «Шостка», а у 2007 році французька корпорація Bel купила завод в Україні.

Французька корпорація з виробництва молочної продукції Lactalis Group представлена 237 заводами в 42 країнах. В Україні володіє двома молокопереробними заводами в Миколаївській і Дніпропетровській областях.

Компанія випускає продукцію під торговими марками President, Lactel, Galbani, Societe, «Дольче», «Фанні», «Лактонія», «Локо Моко» та ін.

Читайте також:





