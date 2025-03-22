Вечірні прайс-кепи мають рухатися до європейських цінових тенденцій – НКРЕКП

4 грудня Нацкомісія почала процедуру перегляду граничних цін на енергоринку, але остаточного рішення поки не ухвалили

У НКРЕКП визнали необхідність наближення вечірніх прайс-кепів до європейського рівня

Вечірні прайс-кепи на ринку електроенергії потребують перегляду відповідно до європейської практики. Про це заявив член НКРЕКП Руслан Слободян під час обговорення регулювання цін на електроенергію на засіданні Комітету з енергетики ВРУ.

«Щодо вечірнього, то там дійсно ввечері ціни десь біля цього показника іноді наближають… І дійсно нам треба рухатись у тому напрямку, який зараз є в Європі. І дійсно бути готовими до того, що мають бути від'ємні ціни на цьому ринку», – зазначив Слободян.

Водночас, за його словами, варто розглянути можливість перегляду підходів до прайс-кепів і в інші періоди року.

Зокрема, Руслан Слободян зазначив, що не слід відкидати пропозицію скасувати верхні та нижні прайс-кепи під час весняно-осіннього періоду.

«На мою думку, цю ідею точно не варто відкидати. Подумаєм, порахуєм», – сказав він.

Нагадаємо, на засіданні 4 грудня Нацкомісія почала процедуру перегляду граничних цін на енергоринку, але остаточного рішення поки не ухвалили. Члени енергетичного Комітету Ради та низка експертів закликали членів НКРЕКП негайно скасувати ці обмеження, оскільки вони є основною причиною недостатнього імпорту електроенергії з Європи в умовах дефіциту.