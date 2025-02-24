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Південний міст буде відкрито для приватних авто? Кличко зробив заяву

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Південний міст буде відкрито для приватних авто? Кличко зробив заяву
Відповідно до протоколу Ради оборони Києва проїзд Південним мостом дозволений тільки окремим категоріям транспорту або транспорту зі спеціальною перепусткою
фото: Південний міст/Facebook

Кличко: Після консультацій з військовими є можливість частково зняти обмеження

Сьогодні, 24 лютого, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у місті буде частково знято обмеження руху деякими мостами столиці, зокрема, Південним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка. 

«У грудні 2024 міська влада знову зверталася до військових і згоди на відкриття руху Південним мостом в звичному режимі не отримала», – повідомив Кличко. 

За словами мера Києва, на тепер, після консультацій з військовими, є можливість частково зняти обмеження. А саме – дозволити рух транспорту з лівого на правий берег.

«Рух з правого берега поки що залишиться без змін. Такі попередні домовленості», – зауважив Кличко.

Він пояснив, що для повного зняття обмежень щодо руху Південним мостом потрібні додаткові рішення військових, з якими тривають консультації, а після цього – рішення Ради оборони міста.

«Міська влада оперативно повідомить про остаточно ухвалені рішення», – пообіцяв Кличко. 

Нагадаємо, раніше очільник КМВА Тимур Ткаченко заявляв, що на наступне засідання Ради оборони Києва окрім інших питань внесе на розгляд відновлення руху Південним мостом для всіх киян. Він додав, що наразі потреби закриття Південного мосту немає.

Відомо, що Південний міст перекрили ще у березні 2022 року під час наступу росіян на Київ. Але офіційно Рада оборони Києва ухвалила рішення про закриття Південного мосту для приватного транспорту на невизначений термін лише 21 червня 2022 року. Відповідне рішення було зафіксоване у протоколі Ради оборони.

Обмеження на пересування Південним мостом почало діяти о 00:00 22 червня 2022 року. А контроль за виконанням рішення Ради оборони міста поклали на комендатуру Києва.

Причина та підстави для закриття мосту не пояснювалися, але в місцевій владі декілька разів заявляли, що такі обмеження потрібні для забезпечення безпеки в Києві.

Відповідно до протоколу Ради оборони Києва проїзд Південним мостом дозволений військовому транспорту, транспорту екстрений та аварійних служб, громадському транспорту, транзитним вантажівкам, а також транспорту зі спеціальною перепусткою.

Під час повітряних тривог Південний міст закритий для всіх.  

Теги: Віталій Кличко Київ

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