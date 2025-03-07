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Росіяни атакували об'єкти «Нафтогазу»: є пошкодження

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росіяни атакували об'єкти «Нафтогазу»: є пошкодження
Це вже сімнадцята комбінована атака на обʼєкти газової інфраструктури «Групи Нафтогаз»
фото з відкритих джерел

Пошкоджено виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу, обійшлося без постраждалих

Унаслідок ракетного обстрілу України зазнали пошкоджень виробничі потужності «Групи Нафтогаз». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії.

За словами керівника «Групи Нафтогаз» Романа Чумака, це вже сімнадцята комбінована атака на обʼєкти газової інфраструктури «Групи Нафтогаз». Пошкоджено виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу, обійшлося без постраждалих. 

«Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка пошкоджень. «Група Нафтогаз» вживає всіх необхідних заходів для відновлення роботи потужностей, що були атаковані ворогом. Ми робимо і будемо робити все можливе, щоб країна була з газом. Дякую всім працівникам Групи Нафтогаз, а також всім енергетикам країни за роботу у надважких умовах», – зазначив Роман Чумак.

Нагадаємо, знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилася енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко.

«Росія продовжує свій енергетичний терор. Там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання», – йдеться в повідомленні.

Також ввечері 6 березня російські терористи вчергове атакували дронами Одещину. Внаслідок атаки виникли пожежі в трьох приватних житлових будинках. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог знову вдався до чергової масованої дронової атаки Одещини. За його словами, внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Як відомо, під час повітряної тривоги у Харкові прогриміли вибухи. «Влучання у Київському районі місті. Деталі зʼясовуємо», – йдеться в повідомленні Ігора Терехова. Згодом він повідомив, що удар було скоєно по цивільному інфраструктурному обʼєкту.

До слова, внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої ОВА В’ячеслава Негоду.

«Є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт. Можуть бути обмеження з подачею газу», – йдеться в повідомленні. Зазначається, що жертв немає.

Також сьогодні вранці Польща підняла у повітря військову авіацію на тлі російської ракетної атаки по Україні.

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Теги: росія Польща міністр рятувальники інфраструктура повітря Герман Галущенко роман ворог обмеження Роман Чумак

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