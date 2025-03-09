В Австралії циклон «Альфред» залишив понад 330 тисяч будинків і підприємств без світла
У штаті Квінсленд тривають руйнівні вітри з поривами близько 90 км/год
Тропічний циклон «Альфред» досяг східного узбережжя Австралії, обрушившись на місто Брісбен (штат Квінсленд). Сотні тисяч австрійців залишились без світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.
На момент виходу на сушу швидкість вітру в епіцентрі становила близько 80 км/год, що відповідає тропічному шторму.
Циклон «Альфред» залишив понад 330 тисяч будинків і підприємств без електроенергії. Влада закликала мешканців залишатися пильними через небезпеку сильних вітрів та можливих повеней.
«Близько 316 540 людей були знеструмлені на південному сході Квінсленда, де найбільше постраждало місто Голд-Кост, понад 112 000 людей були знеструмлені через систему штормів», – йдеться у повідомленні.
Місцеві служби продовжують працювати над відновленням електропостачання та ліквідацією наслідків стихії. Жителів постраждалих районів просять дотримуватися вказівок влади та бути обережними під час пересування затопленими територіями.
Раніше ми писали, що внаслідок сильного шторму на східному узбережжі Австралії загинули дев'ятеро людей, зокрема, молода дівчина.
Зазначається, що в австралійському штаті Квінсленд близько 85 000 людей залишилися без світла після того, як під час шторму впало понад 1000 опор електромережі.
До слова, австралійські науковці відкрили новий вид найотруйнішого павука у світі – сіднейського лійкопавутинного павука.
Повідомляється, що новий вид павуки отримав неофіційне прізвисько Big Boy («Великий хлопець») через свої значні розміри та великі ікла.
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