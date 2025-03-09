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В Австралії циклон «Альфред» залишив понад 330 тисяч будинків і підприємств без світла

Іванна Гончар
glavcom.ua
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В Австралії циклон «Альфред» залишив понад 330 тисяч будинків і підприємств без світла
фото: Reuters

У штаті Квінсленд тривають руйнівні вітри з поривами близько 90 км/год

Тропічний циклон «Альфред» досяг східного узбережжя Австралії, обрушившись на місто Брісбен (штат Квінсленд). Сотні тисяч австрійців залишились без світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

На момент виходу на сушу швидкість вітру в епіцентрі становила близько 80 км/год, що відповідає тропічному шторму. ​

Циклон «Альфред» залишив понад 330 тисяч будинків і підприємств без електроенергії. Влада закликала мешканців залишатися пильними через небезпеку сильних вітрів та можливих повеней. 

«Близько 316 540 людей були знеструмлені на південному сході Квінсленда, де найбільше постраждало місто Голд-Кост, понад 112 000 людей були знеструмлені через систему штормів», – йдеться у повідомленні.

Місцеві служби продовжують працювати над відновленням електропостачання та ліквідацією наслідків стихії. Жителів постраждалих районів просять дотримуватися вказівок влади та бути обережними під час пересування затопленими територіями.​

Раніше ми писали, що внаслідок сильного шторму на східному узбережжі Австралії загинули дев'ятеро людей, зокрема, молода дівчина. 

Зазначається, що в австралійському штаті Квінсленд близько 85 000 людей залишилися без світла після того, як під час шторму впало понад 1000 опор електромережі.

До слова, австралійські науковці відкрили новий вид найотруйнішого павука у світі  – сіднейського лійкопавутинного павука. 

Повідомляється, що новий вид павуки отримав неофіційне прізвисько Big Boy («Великий хлопець») через свої значні розміри та великі ікла.

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Теги: електроенергія Австралія шторм

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