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ЗМІ нагадали, хто перед зимою лякав українців 20-годинними відключеннями і смертю у холодних будинках

Дарія Демяник
glavcom.ua
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ЗМІ нагадали, хто перед зимою лякав українців 20-годинними відключеннями і смертю у холодних будинках
Перед зимою 2024-2025 року деякі українські експерти прогнозували значні проблеми з електропостачанням
фото: telegraf.com.ua

Основна мета, яку ставив перед собою російський агресор весь цей час – українські міста та села повинні опинитися в темряві й холоді

Перед зимовим сезоном 2024-2025 років низка експертів і медіа прогнозували масштабні енергетичні відключення в Україні, зокрема до 20 годин на добу. Однак як показала реальність, жоден з апокаліптичних сценаріїв не справдився, а країна пройшла зиму без критичних проблем в енергосистемі. Про це пише «Телеграф» у статті «Експерти, що сіяли паніку: хто і як прогнозував енергетичний апокаліпсис в Україні взимку».

Як повідомляє видання, протягом зими енергетична система України витримала масовані удари Росії, а завдяки імпорту електроенергії, ремонту пошкоджених об’єктів і зміцненню ППО вдалося уникнути затяжних відключень. Міністерство енергетики зафіксувало чотири великі ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру в період від грудня 2024-го до лютого 2025 року, проте вони не призвели до довготривалих блекаутів.

Попри це, перед зимою деякі українські експерти прогнозували значні проблеми з електропостачанням. Зокрема, директор «Центру дослідження енергетики» Олександр Харченко влітку 2024 року заявляв, що українців очікують 12-16-годинні відключення світла в разі сильних морозів. Восени 2024 року міжнародні організації, як-от Моніторингова місія ООН, також публікували звіти, в яких йшлося про можливі перебої з електроенергією до 18 годин на добу.

Західні ЗМІ, зокрема CNN, The Washington Post, The Guardian та The New York Times, активно розповсюджували прогнози про масові блекаути в Україні. Видання Politico посилалося на експертів, які стверджували, що удари по атомних станціях можуть залишити українців без електроенергії на 20 годин на добу.

Українська влада неодноразово спростовувала такі заяви, наголошуючи на готовності енергосистеми до зими. Міністр енергетики Герман Галущенко ще восени 2024 року повідомляв, що запаси газу у сховищах достатні, а мережа ENTSO-E збільшила можливості імпорту електроенергії з ЄС до 1700 МВт.

Експертиза, яка не справдилася, мала й негативні наслідки. Як зазначають аналітики, через постійні повідомлення про майбутні відключення українці масово скуповували генератори та зарядні станції, що призвело до зростання цін на ці товари на 60%. Крім того, через страх зимових блекаутів частина громадян ухвалювала рішення про виїзд за кордон, що позначилося на економіці та ринку праці.

Попри всі прогнози, опалювальний сезон 2024-2025 років минає без критичних проблем, а енергосистема України продовжує функціонувати у стабільному режимі.

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Теги: опалювальний сезон українці відключення світла Україна енергетика електроенергія

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