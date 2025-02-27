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Влада повідомила, коли буде ухвалено рішення щодо відкриття Південного мосту

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Влада повідомила, коли буде ухвалено рішення щодо відкриття Південного мосту
Речник КМВА визнав, що сполучення між лівим і правим берегами міста є надважливим
фото: depositphotos

Ієвлев: Потреба у закритті Південного мосту зникла. І сталося це, умовно кажучи, не вчора і не позавчора

Найближчим часом питання відкриття руху Південним мостом Києва, яке активно обговорюється останнім часом, може бути вирішено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника Київської міської військової адміністрації Євгена Ієвлева. 

Речник КМВА визнав, що сполучення між лівим і правим берегами міста є надважливим. Тому, за його словами, на сьогодні вже є напрацьоване рішення, що всі обмеження і заборони пересування Південним мостом для цивільних мають бути зняті. 

«На найближчій Раді оборони міста Києва буде підняте це питання і я впевнений, що всі учасники приймуть найкраще для киян рішення», – зазначив Ієвлев. 

Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році, дійсно була вимога від Сил оборони щодо обмеження руху Південним мостом. Це, як пояснив речник КМВА, було зроблено для того, щоб при необхідності цим мостом дуже оперативно могли скористатися важливі логістичні сили.

«Ця потреба зникла, і сталося це, умовно кажучи, не вчора і не позавчора. Тому є ключова позиція: рух по цьому мосту має бути розблокований», – підсумував Ієвлев. 

Нагадаємо, 24 лютого, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у місті буде частково знято обмеження руху деякими мостами столиці, зокрема, Південним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка. За словами мера Києва, на тепер, після консультацій з військовими, є можливість частково зняти обмеження. А саме – дозволити рух транспорту з лівого на правий берег. Він пояснив, що для повного зняття обмежень щодо руху Південним мостом потрібні додаткові рішення військових, з якими тривають консультації, а після цього – рішення Ради оборони міста.

Раніше очільник КМВА Тимур Ткаченко заявляв, що на наступне засідання Ради оборони Києва окрім інших питань внесе на розгляд відновлення руху Південним мостом для всіх киян. Він додав, що наразі потреби закриття Південного мосту немає.

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Теги: Київ дороги міст обмеження Тимур Ткаченко

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