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Одне з рішень США може стати катастрофою для екології Канади

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Одне з рішень США може стати катастрофою для екології Канади
Через скорочення кількості американських вчених на Великих озерах виникнуть проблеми
фото із відкритих джерел

Указ Трампа торкнувся долі головного спільного надбання США та Канади – Великих озер

Політика Трампа принесе незабаром шкоду природі Канади і здоров'ю людини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Vancouverok.

Лютневе рішення про скорочення чиновників у США, як з'ясувалося, безпосередньо пов'язане з екологічною обстановкою та якістю води в Канаді. Оскільки указ торкнувся долі головного спільного надбання двох країн – Великих озер. Міністерство ефективності державного управління США, очолюване Ілоном Маском, скоротило штат співробітників Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA). Зокрема – техніків, які разом із канадськими вченими стежать за якістю та рівнем води в озерах.

Декілька канадських та американських організацій, які вивчають і контролюють стан Великих озер, працюють разом, каже Майк Маккей, директор Інституту екологічних досліджень Великих озер у Віндзорі, Онтаріо. Сторони не роблять нічого, не погодивши один з одним.

За словами Марті, через скорочення кількості американських вчених на Великих озерах виникнуть дві основні проблеми: менша кількість досліджень синьо-зелених водоростей та поширення морських міног (змієподібна риба, яка має понад 100 зубів та рот-присоску, за допомогою якої вона чіпляється за луску інших риб і проникає в них. Вид занесень до Бернської конвенції та інших природоохоронних документів – «Главком»). Синьо-зелені водорості з'являються в деяких частинах Великих озер щовесни і можуть стати токсичними для людей і тварин, які торкаються води або п'ють її.

Дослідники зі США та Канади спільно стежать за рівнем водоростей в озерах, щоб ухвалювати рішення щодо обмеження доступу до води на пляжах або для пиття. І роботи на озерах виходять за межі країн. «Рішення призведе до катастрофи. Це місія, в якій обидві сторони повинні брати участь однаково і постійно. Адміністрація Трампа мріє про стіну на південному кордоні з Мексикою, але ми не можемо збудувати стіну на Великих озерах», – сказав Марті канадській пресі.

До слова, канадці пропонують блокувати доступ американцям до одного з найпопулярніших порносайтів у світі через торговельні війни між Сполученими Штатами та Канадою.

Раніше сенатор від Аляски Ден Салліван пообіцяв подати до суду, щоб домогтися заборони для круїзних лайнерів США заходити до портів Британської Колумбії. Це стало відповіддю на заяви влади провінції про можливе введення платного проїзду для вантажівок із Вашингтона.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив президента України Володимира Зеленського на саміт «Групи семи». Захід має відбутися на початку літа.

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Теги: Дональд Трамп саміт обмеження Канада США екологія вода природа небезпека міністр

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