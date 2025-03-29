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Міністр аграрної політики жорстко оцінив ідею Путіна повернути «зернову угоду»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Міністр аграрної політики жорстко оцінив ідею Путіна повернути «зернову угоду»
Український експорт агропродукції сьогодні можливий завдяки ЗСУ, які гарантують безпеку судноплавства в Чорному морі
фото з відкритих джерел

Міністр Коваль: Повернення до інспекції суден третіми сторонами, як це було під час старої Чорноморської ініціативи, – неприпустиме

Під час нещодавніх перемовин-консультацій в Ер-Ріяді росіяни наполягали на поновленні Чорноморської зернової ініціативи, більше відомої як «зернова угода». Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у коментарі «Главкому» пояснив, чому Україні реанімувати угоду не вигідно.

«Український експорт агропродукції сьогодні можливий завдяки Збройним силам України, які гарантують безпеку судноплавства в Чорному морі. Повернення до інспекції суден третіми сторонами, як це було під час старої Чорноморської ініціативи, – неприпустиме. Україна самостійно контролює свій експорт і продовжує забезпечувати продовольчу безпеку для понад 400 млн людей у світі. Наше зерно стабільно надходить на міжнародні ринки, і ми дотримуємося принципу вільної та безперешкодної торгівлі», – заявив він.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії завершились 12-годинні переговори США та Росії. Метою зустрічі було досягнення припинення вогню в Чорному морі.

Зустріч делегацій проходила у закритому режимі. Співробітники служби державної безпеки Саудівської Аравії попросили журналістів залишити територію готелю Ritz-Carlton.

Тим часом в Ер-Ріяді стартував новий раунд переговорів між представниками України та Сполучених Штатів. Повідомлялося, що делегація України залишається в столиці Саудівської Аравії ще на день для зустрічі з представниками США. За словами радника Офісу президента Сергія Лещенка, це мають бути «технічні переговори»

Як відомо, 23 березня відбулася зустріч української та американської делегацій. Делегації працювали «над низкою складних технічних питань». У складі української команди були фахівці з енергетики, а також військові.

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Теги: експорт зерно військові Україна переговори росіяни Віталій Коваль

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