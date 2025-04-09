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Як рятувати врожай від заморозків. Поради агрометеоролога

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Як рятувати врожай від заморозків. Поради агрометеоролога
Захистити агрокультуру від весняних морозів допоможуть «антистреси» – фізичні методи захисту
фото: Наше місто

Тетяна Адаменко називає «антистреси» для агрокультур

Тетяна Адаменко поділилася порадами щодо захисту агрокультур від весняних морозів, які можуть завдати шкоди майбутньому врожаю. За її словами, фермери мають у своєму розпорядженні низку методів, які допомагають зменшити негативний вплив погодних умов. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла агрометеорологиня та начальниця відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко.

Йдеться, насамперед, про так звані «антистреси» – фізичні методи захисту, які вже давно використовуються в сільському господарстві.

«Фермери про них прекрасно знають. Це усілякі антистреси. Насамперед це фізичні методи. Кращих і дешевших, ніж вони, ще ніхто не придумав. Рекомендують агроволокно, обкурювання, якщо мова про сади, а також дощування. Наскільки можливе використання таких методів, якщо йдеться про велике господарство, не знаю», – каже Адаменко.

Говорячи про стратегії посівної кампанії,  Адаменко зазначила, що в Україні традиційно практикують ранні посіви – таким чином аграрії прагнуть використати наявну вологу для формування сходів. Утім, цьогоріч у південних і центральних регіонах ситуація з опадами склалася несприятливо, оскільки там випало лише близько 50% від норми. Це створює ризик виникнення ранньої весняної посухи.

«Для України в принципі характерні ранні посіви. Цілком зрозуміло, що ранніми посівами люди хочуть захопити ту вологу, яка є на полях, аби утворилися сходи. А цього року з вологою не дуже склалося. Бо південні і центральні області не отримали 50% опадів від норми. Через це завжди є загроза виникнення ранньої весняної засухи. Наші синоптики дуже гарно спрацювали в плані точності прогнозів, буквально по годинах прогнозували і попередили про значні зміни в погоді», – зазначила Адаменко.

Нагадаємо, що «Главком» провів розмову з начальницею відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяною Адаменко, в якому пояснили причини нинішнього різкого похолодання, а також назвали найвразливіші культури: ті, які підмерзнуть, але виживуть, і ті, що слід терміново пересіювати.

Раніше синоптики попередили українців про різке погіршення погоди. За даними Укргідрометцентру, в Україні найближчими днями очікуються заморозки в повітрі, на поверхні, а на дорогах буде ожеледиця.

Теги: аграрії урожай

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