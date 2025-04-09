Як рятувати врожай від заморозків. Поради агрометеоролога

Тетяна Адаменко називає «антистреси» для агрокультур

Тетяна Адаменко поділилася порадами щодо захисту агрокультур від весняних морозів, які можуть завдати шкоди майбутньому врожаю. За її словами, фермери мають у своєму розпорядженні низку методів, які допомагають зменшити негативний вплив погодних умов. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла агрометеорологиня та начальниця відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко.

Йдеться, насамперед, про так звані «антистреси» – фізичні методи захисту, які вже давно використовуються в сільському господарстві.

«Фермери про них прекрасно знають. Це усілякі антистреси. Насамперед це фізичні методи. Кращих і дешевших, ніж вони, ще ніхто не придумав. Рекомендують агроволокно, обкурювання, якщо мова про сади, а також дощування. Наскільки можливе використання таких методів, якщо йдеться про велике господарство, не знаю», – каже Адаменко.

Говорячи про стратегії посівної кампанії, Адаменко зазначила, що в Україні традиційно практикують ранні посіви – таким чином аграрії прагнуть використати наявну вологу для формування сходів. Утім, цьогоріч у південних і центральних регіонах ситуація з опадами склалася несприятливо, оскільки там випало лише близько 50% від норми. Це створює ризик виникнення ранньої весняної посухи.

«Для України в принципі характерні ранні посіви. Цілком зрозуміло, що ранніми посівами люди хочуть захопити ту вологу, яка є на полях, аби утворилися сходи. А цього року з вологою не дуже склалося. Бо південні і центральні області не отримали 50% опадів від норми. Через це завжди є загроза виникнення ранньої весняної засухи. Наші синоптики дуже гарно спрацювали в плані точності прогнозів, буквально по годинах прогнозували і попередили про значні зміни в погоді», – зазначила Адаменко.

Нагадаємо, що «Главком» провів розмову з начальницею відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяною Адаменко, в якому пояснили причини нинішнього різкого похолодання, а також назвали найвразливіші культури: ті, які підмерзнуть, але виживуть, і ті, що слід терміново пересіювати.

Раніше синоптики попередили українців про різке погіршення погоди. За даними Укргідрометцентру, в Україні найближчими днями очікуються заморозки в повітрі, на поверхні, а на дорогах буде ожеледиця.